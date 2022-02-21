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Моніка з "Друзів" зізналася в залежності від уколів краси

Автор: Сергій Кулик

Кортні Кокс, яка прославилася завдяки ролі Моніки Геллер в "Друзях", нещодавно зізналася про косметичні ін'єкції, оскільки згадувала, що "виглядала дуже дивно" після проходження різних процедур, спрямованих на боротьбу зі старінням.

Інтерв'ю з актрисою опублікувало видання The Sunday Times

57-річна знаменитість розповіла, що вперше вдалася до втручань, коли оточуючі звернули увагу на зміни в її зовнішності через вік.

"Я роками намагалася зберегти молодість і не розуміла, що стала виглядати дивно через ін'єкції.",- розповіла Кортні.

Актриса зізналася, що її захоплення уколами краси стало досить страхітливим, а вона сама зрозуміла, що стала від цього залежність.

"Потім я усвідомила, що мені пора зупинитися, тому що це стало божевіллям", - підкреслила зірка.

За словами Кокс, вона давно відмовилася від будь-яких косметологічних процедур і пластичних операцій. Актриса зазначила, що замість відвідування фахівців доглядає за обличчям за допомогою різних косметичних продуктів, так як їй необхідно добре виглядати під час зйомок.

"Це ретельний догляд, але я не знаю, чи може воно бути більш ретельним, ніж те, що я вже з собою зробила", - зазначила Кокс.

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