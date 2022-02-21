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Моника из "Друзей" призналась в зависимости от уколов красоты

Автор: Сергей Кулик

Кортни Кокс, прославившаяся благодаря роли Моники Геллер в "Друзьях", недавно призналась о косметических инъекциях, поскольку вспоминала, что "выглядела очень странно" после прохождения различных процедур, направленных на борьбу со старением.

Интервью с актрисой опубликовало издание The Sunday Times

57-летняя знаменитость рассказала, что впервые прибегла к вмешательствам, когда окружающие обратили внимание на изменения в ее внешности из-за возраста.

"Я годами старалась сохранить молодость и не понимала, что стала выглядеть странно из-за инъекций.", - рассказала Кортни.

Актриса призналась, что её увлечение уколами красоты стало довольно устрашающим, а она сама поняла, что обрела от этого зависимость.

"Потом я осознала, что мне пора остановиться, потому что это стало безумием", - подчеркнула звезда.

По словам Кокс, она давно отказалась от любых косметологических процедур и пластических операций. Актриса отметила, что вместо посещения специалистов ухаживает за лицом с помощью различных косметических продуктов, так как ей необходимо хорошо выглядеть во время съемок.

"Это тщательнейший уход, но я не знаю, может ли оно быть более тщательным, чем то, что я уже с собой сделала" , - отметила Кокс.

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