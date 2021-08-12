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На море з дитиною: Олена Шоптенко назвала три речі, які точно знадобляться

Автор: RBC.UA

Хореограф Олена Шоптенко розповіла, що взяти з собою в подорож, якщо збираєтеся на море з дитиною.

Шоптенко поділилася з читачами РБК-Україна корисними порадами, повідомляє Новий канал.

На море з дітьми - це завжди вир емоцій і клопоту. Підготуйтеся до поїздки заздалегідь. Тоді зможете нею насолодитися сповна.

Шоптенко розповіла, як вперше відпочивала з сином на морі. І поділилася корисними лайфхаками для подорожей з дітьми.

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Відпочивати з дитиною на морі - просто! (instagram.com/alena_shoptenko/)

Я радію, що цього року мій син побачив море, Вважаю, що зараз у нього ідеальний вік для подорожей. Вже не треба брати багато речей по догляду та харчуванню.

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Які три речі точно знадобляться під час відпочинку з малюком

  • Дитячі засоби гігієни

Шампунь, мило, крем, засоби від засмаги. До речі, щоб всі креми зайняли якомога менше місця у валізі, я завжди їх переливаю у меншу тару. Ну і звісно, не забуваєте за антибактеріальні засоби та антисептики.

  • Комбінезон

Раджу взяти два комплекти для плавання. Я обрала для сина закриті комбінезони. В них зручно плавати, а ще захищають тіло від засмаги.

  • Головний убір

Задоволена кепкою із широкими бортиками. Вона повністю закриває від сонця шию та плечі. Власне, ті місця, які найшвидше згорають на сонці.

Раніше ми писали, як відпочити в Єгипті незвично, крім "все включено".

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Алена Шоптенко