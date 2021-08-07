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Що взяти на море з одягу: стиліст дала готову капсулу, яка поміститься в рюкзак

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Субота 07 серпня 2021 17:09
Що взяти на море з одягу: стиліст дала готову капсулу, яка поміститься в рюкзак Літо триває! (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Часто буває так, що, розбираючи валізу по приїзді додому, ми виявляємо, що величезну частину з нього жодного разу так і не наділи. Хоча здавалося, що взяли тільки найнеобхідніше.

Звідси випливає питання - як взяти на море мінімум речей, але при цьому кожен день виглядати по різному?

На думку стиліста Самаль Сан, капсула стане відмінним рішенням цього питання. Вона запропонувала у своєму Instagram готову капсулу на море, яка поміститься навіть в рюкзачок.

Що взяти на море з одягу: стиліст дала готову капсулу, яка поміститься в рюкзак

І не забудьте купальник - на морі без нього нікуди (фото: instagram.com/hoskelsa)

Для капсули використовувала:

  • 2 низу: кюлоти і джинсові шорти
  • 5 верхів: футболку, топ, сорочку і 2 бюстьє
  • 2 купальника
  • 1 комбінезон (можна замінити на сукню)
  • 2 варіанти взуття: сандалі та босоніжки
  • 2 сумки та аксесуари

Що взяти на море: готова капсула

Що взяти на море з одягу: стиліст дала готову капсулу, яка поміститься в рюкзак

Що взяти на море з одягу: стиліст дала готову капсулу, яка поміститься в рюкзакЩо взяти на море з одягу: стиліст дала готову капсулу, яка поміститься в рюкзак

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Що взяти на море з одягу: стиліст дала готову капсулу, яка поміститься в рюкзак

Що взяти на море з одягу: стиліст дала готову капсулу, яка поміститься в рюкзакЩо взяти на море з одягу: стиліст дала готову капсулу, яка поміститься в рюкзак

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Що взяти на море з одягу: стиліст дала готову капсулу, яка поміститься в рюкзакЩо взяти на море з одягу: стиліст дала готову капсулу, яка поміститься в рюкзак

Що взяти на море з одягу: стиліст дала готову капсулу, яка поміститься в рюкзакЯк одягнутися на море (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раніше стиліст назвала головні тренди осені 2021 в одязі.

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