Що взяти на море з одягу: стиліст дала готову капсулу, яка поміститься в рюкзак

Часто буває так, що, розбираючи валізу по приїзді додому, ми виявляємо, що величезну частину з нього жодного разу так і не наділи. Хоча здавалося, що взяли тільки найнеобхідніше.

Звідси випливає питання - як взяти на море мінімум речей, але при цьому кожен день виглядати по різному?