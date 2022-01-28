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Море троянд і вежа в Дубаї: Кріштіану Роналду шокував кохану поздоровленням з днем народження

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П'ятниця 28 січня 2022 17:07
Море троянд і вежа в Дубаї: Кріштіану Роналду шокував кохану поздоровленням з днем народження Дружині Роналду пощастило з чоловіком, згодні? (фото: instagram.com/georginagio)
Автор: Тетяна Турчанікова

Всесвітньо відомий футболіст Кріштіану Роналду шокував кохану поздоровленням з днем народження. Так, він подарував їй, ні багато ні мало, вежу в подарунок. Правда, поки що не в прямому сенсі: Роналду прикрасив Бурдж-Халіфа в Дубаї портретами Дружини за допомогою світлового шоу.

Роналду влаштував лазерне шоу вночі: фото і відео коханої 36-річного футболіста з'явилися на вежі, а потім висвітилося ім'я дівчини, якій в цей день виповнилося 28 років. Знімками і відео обидва щедро ділилися в своєму Instagram.

Море троянд і вежа в Дубаї: Кріштіану Роналду шокував кохану поздоровленням з днем народженняМоре троянд і вежа в Дубаї: Кріштіану Роналду шокував кохану поздоровленням з днем народженняМоре троянд і вежа в Дубаї: Кріштіану Роналду шокував кохану поздоровленням з днем народженняМоре троянд і вежа в Дубаї: Кріштіану Роналду шокував кохану поздоровленням з днем народженняМоре троянд і вежа в Дубаї: Кріштіану Роналду шокував кохану поздоровленням з днем народженняОсь це сюрприз! (фото: instagram.com/georginagio)

"Мрії збуваються", - написала Джорджина в своєму Instagram і запостила фото з величезною кількість троянд. Також дівчина показала інші приємні сюрпризи, якими її засипав в цей день Роналду: від святкового обіду на пляжі до моря червоних троянд та самого світлового шоу.

Джорджина познайомилася зі знаменитим футболістом в магазині Gucci в 2016 році, де вона на той момент працювала. У 2019 пара одружилася, у Роналду і Родрігес є спільна дитина.

Море троянд і вежа в Дубаї: Кріштіану Роналду шокував кохану поздоровленням з днем народженняМоре троянд і вежа в Дубаї: Кріштіану Роналду шокував кохану поздоровленням з днем народження

Це любов (фото: instagram.com/georginagio)

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