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Морська німфа: витончена Кухар в бікіні приборкала стихію на Шрі-Ланці

Новость на русском → Шрі-Ланка, Неділя 25 квітня 2021 15:22
Морська німфа: витончена Кухар в бікіні приборкала стихію на Шрі-Ланці Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Lite

Катерина Кухар прилетіла до Києва після каникул удвох з коханим чоловіком Олександром Стояновим на Шрі-Ланці. Але в її телефоні накопичилося чимало пам'ятних кадрів з відпустки у райському місці, і вона ними охоче ділиться з шанувальниками, кожен раз зачаровуючи їх не тільки своєю красою і витонченістю, але і мальовничими пейзажами екзотичного куточка Землі.

Так, на сторінці прими-балерини в Instagram з'явився атмосферний ролик, знятий на березі океану.

Вона тягнеться на зустріч водній стихії - бризки від високих хвиль, що б'ються об каміння, летять прямо на Катерину, яка радіє зустрічі з океаном. На ній - чорний бікіні, балерина піднімає руки вгору на зустріч бризу.

На відео суддя "Танців з зірками" поклала не менш атмосферну музику: хіт Cat Stevens - Wild World в рок-виконанні грурту Mr. Big.

"But if you wanna leave take good care", – підписала рядками з пісні відео Катерина. У перекладі з англійської: Але, якщо хочеш піти, будь обережна.

Шанувальники балерини викупали її в компліментах і назвали володаркою хвиль.

  • Краса на красі
  • О, неймовірно
  • Німфа, браво!
  • Можна переглядати нескінченно
  • Афродіта
  • Ви - як чарівниця, яка велить хвилями
  • Стихія така
  • Фото заворожує
  • Ну що за красуня! Очей не відвести

Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар заворожила казковим фото на березі океану і збентежила шанувальників.

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