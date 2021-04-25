Морська німфа: витончена Кухар в бікіні приборкала стихію на Шрі-Ланці
Катерина Кухар прилетіла до Києва після каникул удвох з коханим чоловіком Олександром Стояновим на Шрі-Ланці. Але в її телефоні накопичилося чимало пам'ятних кадрів з відпустки у райському місці, і вона ними охоче ділиться з шанувальниками, кожен раз зачаровуючи їх не тільки своєю красою і витонченістю, але і мальовничими пейзажами екзотичного куточка Землі.
Так, на сторінці прими-балерини в Instagram з'явився атмосферний ролик, знятий на березі океану.
Вона тягнеться на зустріч водній стихії - бризки від високих хвиль, що б'ються об каміння, летять прямо на Катерину, яка радіє зустрічі з океаном. На ній - чорний бікіні, балерина піднімає руки вгору на зустріч бризу.
На відео суддя "Танців з зірками" поклала не менш атмосферну музику: хіт Cat Stevens - Wild World в рок-виконанні грурту Mr. Big.
"But if you wanna leave take good care", – підписала рядками з пісні відео Катерина. У перекладі з англійської: Але, якщо хочеш піти, будь обережна.
Шанувальники балерини викупали її в компліментах і назвали володаркою хвиль.
- Краса на красі
- О, неймовірно
- Німфа, браво!
- Можна переглядати нескінченно
- Афродіта
- Ви - як чарівниця, яка велить хвилями
- Стихія така
- Фото заворожує
- Ну що за красуня! Очей не відвести
Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар заворожила казковим фото на березі океану і збентежила шанувальників.