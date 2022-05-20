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"Моряки - це сміливі люди": MU2MOON випустили захоплюючу пісню

MU2MOON (фото: прес-служба гурту)
Автор: Lite

Незважаючи на постійні бомбардування Одеси та те, що один з учасників гурту був мобілізований у Повітряні сили ЗСУ, одесити MU2MOON продовжують активно створювати нову музику. Днями світ побачив їхній новий трек "Три моряки".

На створення пісні музикантів надихнула історія дідуся двох музикантів гурту - барабанщика Гліба Мараховського та гітариста Ігора Макарова.

"Усі учасники гурту - одесити, тож не дивно, що у кожного з нас є родичі-моряки - у кого дід, у кого прадід, у кого тесть, але історія дідуся Гліба і Ігора - сама крута. Він був справжнім моряком - бунтарним і непокірним. До бабусі сватався дуже наполегливо, навіть спочатку збрехав їй, що у нього є сім’я і діти, щоб вона втратила пильність і підпустила його ближче. В результаті вони одружились. Моряки - це сміливі люди, для яких вся земля, а особливо море - їх великий дім. Нам здається, у цій пісні ми змогли передати їх настрій та їх відношення до життя", - кажуть музиканти.

В основу трека покладена бретонська народна пісня Tri Martolod. Українську версію тексту створили вокаліст В'ячеслав Пітак та бас-гітарист Артем Ясніцький.

"У нас зараз мовби відкрилось друге дихання. Пишемо трек за треком, буває і таке, що хтось із нас прокидається вночі і починає просто бомбити робочий чат своїми ідеями. Третій місяць війни продемонстрував нам, яке крихке життя, як воно може обірватись у будь-який момент. Так що хочеться залишити після себе як можна більше творчого спадку," - коментують артисти.

Слухайте також чуттєву пісню MU2MOON, написану в перші дні війни.

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