"Моряки - это смелые люди": MU2MOON выпустили захватывающую песню

"Все участники группы - одесситы, поэтому не удивительно, что у каждого из нас есть родственники-моряки - у кого дед, у кого прадед, у кого тесть, но история дедушки Глеба и Игоря - самая крутая. Он был настоящим моряком - бунтарным и непокорным. К бабушке сватался очень настойчиво, даже сначала соврал ей, что у него есть семья и дети, чтобы она потеряла бдительность и подпустила его ближе. В результате они поженились. Моряки - это смелые люди, для которых вся земля, а особенно море - их большой дом. Нам кажется, в этой песне мы смогли передать их настроение и их отношение к жизни", - говорят музыканты.

В основу трека положена бретонская народная песня Tri Martolod. Украинскую версию текста создали вокалист Вячеслав Питак и бас-гитарист Артем Ясницкий.

"У нас сейчас словно открылось второе дыхание. Пишем трек за треком, бывает и такое, что кто-то из нас просыпается ночью и начинает просто бомбить рабочий чат своими идеями. Третий месяц войны продемонстрировал нам, как хрупка жизнь, как она может оборваться в любой момент. Так что хочется оставить после себя как можно больше творческого наследства," - комментируют артисты.