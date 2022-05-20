UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Моряки - это смелые люди": MU2MOON выпустили захватывающую песню

MU2MOON (фото: пресс-служба группы)
Автор: Lite

Несмотря на постоянные бомбардировки Одессы и то, что один из участников группы был мобилизован в Воздушные силы ВСУ, одесситы MU2MOON продолжают активно создавать новую музыку. На днях мир увидел их новый трек "Три моряки".

На создание песни музыкантов вдохновила история дедушки двух музыкантов группы - барабанщика Глеба Мараховского и гитариста Игоря Макарова.

"Все участники группы - одесситы, поэтому не удивительно, что у каждого из нас есть родственники-моряки - у кого дед, у кого прадед, у кого тесть, но история дедушки Глеба и Игоря - самая крутая. Он был настоящим моряком - бунтарным и непокорным. К бабушке сватался очень настойчиво, даже сначала соврал ей, что у него есть семья и дети, чтобы она потеряла бдительность и подпустила его ближе. В результате они поженились. Моряки - это смелые люди, для которых вся земля, а особенно море - их большой дом. Нам кажется, в этой песне мы смогли передать их настроение и их отношение к жизни", - говорят музыканты.

В основу трека положена бретонская народная песня Tri Martolod. Украинскую версию текста создали вокалист Вячеслав Питак и бас-гитарист Артем Ясницкий.

"У нас сейчас словно открылось второе дыхание. Пишем трек за треком, бывает и такое, что кто-то из нас просыпается ночью и начинает просто бомбить рабочий чат своими идеями. Третий месяц войны продемонстрировал нам, как хрупка жизнь, как она может оборваться в любой момент. Так что хочется оставить после себя как можно больше творческого наследства," - комментируют артисты.

Слушайте также чувственную песню MU2MOON, написанную в первые дни войны.

Читайте LITE в Google News