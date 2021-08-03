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Моя красуня: Горбунов захопився новим навиком Осадчої в білосніжному купальнику

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Туреччина, Вівторок 03 серпня 2021 11:42
Моя красуня: Горбунов захопився новим навиком Осадчої в білосніжному купальнику Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Катя Осадча і Юрій Горбунов відпочивають з сином Ванею в Туреччині. Вагітна ведуча насолоджується прекрасним часом в передчутті появи на світ малюка. Вона із задоволенням демонструє на камеру купальники і акуратний зростаючий животик - шанувальники телезірки припускають, що вона чекає дівчинку, також про доньку мріє і чоловік Каті.

Ведуча запостила в Instagram свіже фото в білосніжному злитому діловому купальнику. Пляжний образ доповнює капелюшок і нитка перлів плюс золотий ланцюжок з кулоном.

"Літо мчить з шаленою швидкістю, але цього літа відчувається час інакше, адже щодня наближаємося до знань з новою людиною. Ps нова навичка в позуванні, стати так, щоб проглядалася талія", - написала ведуча.

"Моя красуня", - відреагував на пляжне фото дружини Юрій.

Моя красуня: Горбунов захопився новим навиком Осадчої в білосніжному купальнику

Катя навчилася ефектно позувати, приховуючи животик (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники Каті запевнили, що вона виглядає чудово, а вагітність їй неймовірно личить.

  • Яка ж ви красива
  • Вам так личить вагітність
  • Катерина, ти ідеально виглядаєш
  • Так талія таки є, незважаючи, ні на що
  • Ваша талія, навіть з вагітність, виглядає шикарно
  • Катюша, ви хороша і вишукана і люксова в будь-якій позі і сукні. Внутрішнє світло, підкреслює вашу красу, її ніщо не може зіпсувати
  • Катя, ви просто чарівність
  • У Вас дуже круто виходить ховати животик. Я завжди, коли дивлюся фото, не відразу його помічаю. Тільки деякі фото показують явно
  • Катя, і у Вас це чудово виходить!

Також Катя показала романтичні кадри з чоловіком і милі спільні знімки з молодшим синочком Ванею.

Моя красуня: Горбунов захопився новим навиком Осадчої в білосніжному купальнику

Моя красуня: Горбунов захопився новим навиком Осадчої в білосніжному купальнику

Моя красуня: Горбунов захопився новим навиком Осадчої в білосніжному купальнику

Моя красуня: Горбунов захопився новим навиком Осадчої в білосніжному купальнику

Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином весело відпочивають у Туреччині (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча і Юрій Горбунов показали парні образи у вишиванках на морському березі.

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Катя Осадча Юрій Горбунов
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