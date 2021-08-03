Моя красуня: Горбунов захопився новим навиком Осадчої в білосніжному купальнику
Катя Осадча і Юрій Горбунов відпочивають з сином Ванею в Туреччині. Вагітна ведуча насолоджується прекрасним часом в передчутті появи на світ малюка. Вона із задоволенням демонструє на камеру купальники і акуратний зростаючий животик - шанувальники телезірки припускають, що вона чекає дівчинку, також про доньку мріє і чоловік Каті.
Ведуча запостила в Instagram свіже фото в білосніжному злитому діловому купальнику. Пляжний образ доповнює капелюшок і нитка перлів плюс золотий ланцюжок з кулоном.
"Літо мчить з шаленою швидкістю, але цього літа відчувається час інакше, адже щодня наближаємося до знань з новою людиною. Ps нова навичка в позуванні, стати так, щоб проглядалася талія", - написала ведуча.
"Моя красуня", - відреагував на пляжне фото дружини Юрій.
Катя навчилася ефектно позувати, приховуючи животик (фото: instagram.com/kosadcha)
Підписники Каті запевнили, що вона виглядає чудово, а вагітність їй неймовірно личить.
- Яка ж ви красива
- Вам так личить вагітність
- Катерина, ти ідеально виглядаєш
- Так талія таки є, незважаючи, ні на що
- Ваша талія, навіть з вагітність, виглядає шикарно
- Катюша, ви хороша і вишукана і люксова в будь-якій позі і сукні. Внутрішнє світло, підкреслює вашу красу, її ніщо не може зіпсувати
- Катя, ви просто чарівність
- У Вас дуже круто виходить ховати животик. Я завжди, коли дивлюся фото, не відразу його помічаю. Тільки деякі фото показують явно
- Катя, і у Вас це чудово виходить!
Також Катя показала романтичні кадри з чоловіком і милі спільні знімки з молодшим синочком Ванею.
Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином весело відпочивають у Туреччині (фото: instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, що раніше Катя Осадча і Юрій Горбунов показали парні образи у вишиванках на морському березі.