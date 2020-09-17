Мій Всесвіт: Санта Дімопулос зворушила подробицями святкування першого дня народження донечки

Учасниця "Танців з зірками 2020", співачка і бізнес-леді Санта Дімопулос 14 вересня відсвяткувала перший день народження донечки Софійки. Дівчинка з'явилася на світ в Монако, а сама артистка до останнього приховувала новину про вагітність. Санта влаштувала для дівчинки незабутнє сімейне свято, а фото поділилася в Instagram.

Щасливі мама і тато не спускали іменинницю з рук, до святкування долучився і син артистки від шоумена Андрія Джеджули, Даніель. До речі, у хлопчика незабаром з'явиться ще один братик або сестричка – його дружина Юлія нещодавно повідомила новину про вагітність, яка стала несподіванкою навіть для неї самої.

Санта назвала Софійку "мій Весесвіт", а також розповіла, як пройшло свято. Вона зізналася, що участь у "Танцях з зірками 2020" забирає у неї багато часу, тому кожну хвилину, проведену з родиною, вона вважає за щастя.

Санта поділилася яскравими фото зі святкування дня народження донечки в сімейному колі (фото: instagram.com/santadimopulos)

“Ми з чоловіком зійшлися думками, що перший день народження дочки хочемо провести у вузькому сімейному колі. Тому відмовилися від гучних вечірок і гостей. Це було затишне свято в колі сім'ї. Я знаю, як важливі для дітей позитивні емоції та увагу батьків, в будь-якому віці. Але в той же час розумію, що Софійка точно не запам'ятає цей день, тому ми зафіксували його у своїй пам'яті та на світлинах, щоб потім розповісти їй про перший день народження у всіх деталях", – пояснила Санта.

Заради того, щоб провести цілий день з Софійкою, артистка відмовилася від репетицій і тренувань

“Час вранці і перед сном - це сімейне час. І всі свята - щаслива можливість провести разом цілий день. Це щасливі моменти нашого життя, які хочеться пам'ятати завжди", - вважає Санта.

Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос зізналася, скільки кіло скинула після пологів і опублікувала вражаючі фото.