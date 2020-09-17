Моя Вселенная: Санта Диомопулос растрогала подробностями празднования первого дня рождения доченьки

Участница “Танців з зірками 2020”, певица и бизнес-леди Санта Димопулос 14 сентября отпраздновала первый день рождения доченьки Софийки. Малышка появилась на свет в Монако, а сама артистка до последнего скрывала новость о беременности. Санта устроила для девочки незабываемый семейный праздник, а фото поделилась в Instagram.

Счастливые мама и папа не спускали именинницу с рук, к празднованию присоединился и сын артистки от шоумена Андрея Джеджулы, Даниэль. Кстати, у мальчика вскоре появится еще один братик или сестричка – его жена Юлия недавно сообщила новость о беременности, которая стала неожиданностью даже для нее самой.

Санта назвала Софийку "моя Вселенная", а также рассказала, как прошел праздник. Она призналась, что участие в "Танцах со звездами 2020" забирает у нее много времени, поэтому каждый час, проведенный с семьей, она считает за счастье.

Санта поделилась яркими фото с празднования дня рождения доченьки в семейном кругу (фото: instagram.com/santadimopulos)

“Мы с мужем сошлись мыслями, что первый день рождения дочери хотим провести в узком семейном кругу. Поэтому отказались от шумных вечеринок и гостей. Это был уютный праздник в кругу семьи. Я знаю, как важны для детей положительные эмоции и внимание родителей, в любом возрасте. Но в то же время понимаю, что Софийка точно не запомнит этот день, поэтому мы зафиксировали его в своей памяти и на фотографиях, чтобы потом рассказать ей о первом дне рождения во всех деталях” – пояснила Санта.

Ради того, чтобы провести целый день с Софийкой, артистка отказалась от репетиций и тренировок

“Время утром и перед сном - это семейное время. И все праздники - счастливая возможность провести вместе целый день. Это счастливые моменты нашей жизни, которые хочется помнить всегда", - считает Санта.

Напомним, что ранее Санта Димопулос призналась, сколько кило сбросила после родов и опубликовала впечатляющие фото.