Чоловік Кухар розповів про зустріч з хижаком на Мальдівах: до останнього боролася за життя

Вражений чоловік заявив, що був єдиним на рибалці, хто зловив хижака. Також був і інший дрібніший улов, який Олександр із задоволенням з'їв на обід, а ось акулу – відпустив.

"Вперше в житті тримав акулу в руках. Це звичайно потужні створення і вони за поведінкою дуже відрізняються від риб. Її потрібно було тримати дуже міцно за зябра і хвіст. Я зловив безпечний вид - рифову акулу, вони на людей не нападають, зареєстровані випадки агресії, в основному спровоковані людьми", - розповів Стоянов.

Фото: прес-служба Олександра Стоянова

За його словами, цих хижаків вони часто бачать біля свого бунгало на воді, а також вони снують біля ресторану, розташованого неподалік від будиночка пари. Жалісливий і турботливий сушеф закладу навіть підгодовує акул рибкою.

"Ця акула до останнього боролася за життя і робила це набагато сильніше, ніж інші риби. Так вийшло, що вона заковтнула гачок, нам довелося різати волосінь і витягувати гачок через іншу сторону, щоб її врятувати. Якби інші риби стільки пробули на суші, поки їх рятують, не факт, що оклемались би, а ця, як тільки потрапила у воду, миттю попливла", - розкрив подробиці порятунку хижака чоловік Кухар.