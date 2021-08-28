Чоловіка переконувала, щоб не набив морду Володі: Гвоздьова зізналася, чому не спілкується з Остапчуком

Нагадаємо, що тоді на шоу вибухнув скандал, коли Остапчук під час одного з ефірів заявив, що збирається розлучатися зі своєю дружиною. Звичайно ж, багато хто подумав, що причиною їх розставання стала саме Гвоздьова. При цьому танцівниця щаслива в шлюбі і на той момент вони з чоловіком виховували маленьку дочку (зараз у них народився ще й син, - прим. ред).

Ілона зазначила, що не розуміє життєві принципи телеведучого.

"Та напевно, це з ним щось сталося, тому що знаєте, для мене Вова, Володимир Остапчук шоумен нашої країни. І це такий глянцевий журнал, де красива обкладинка, дуже красива заголовна сторінка, і потім просто купа інформації всередині, яка ні про що не говорить і не виділяється. Ось так я для себе охарактеризувала Володимира. Я поважаю його за його працю, за його професіоналізм, за те, як він подає себе на сцені, як він себе веде. Але просто його життєві принципи йдуть врозріз з моїм розумінням і з моїми життєвими принципами", - поділилася танцівниця.

Ведуча запитала, що вона має на увазі, говорячи про життєві принципи.

"Коли він в момент проекту почав заявляти про те, що він розлучається, хочемо ми цього чи не хочемо, камені полетять в кого? Я вважаю за краще бути відомою танцівницею, а не левицею, яка розбиває серця, веде чоловіків", - заявила Гвоздьова.

Ілону запідозрили в тому, що вона забрала Володимира з родини (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

За словами дівчини, вона дуже любить і поважає свого чоловіка і їй навіть довелося просити його не бити Остапчука через всі ці чутки.

"По-перше, я поважаю свого чоловіка дуже сильно. По-друге, я не для того 10 років працювала. Для мене важливі його почуття, для мене важливо моє моральне відчуття внутрішньо. Я не готова заради якогось поста або статті пожертвувати. Я милого переконувала, щоб він не набив морду Володі Остапчуку і тим, хто намагався щось сказати і слава богу, що він мене послухав", - зізналася артистка.

Також танцівниця розповіла, що вона попросила Володимира спростувати інформацію і сказати, що вона не має ніякого відношення до його розлучення. На це, за словами Ілони, він сказав "Не бери до уваги".

"Я бажаю йому удачі. Я з ним не спілкуюся, по роботі ми можемо десь перетинатися. Як би на інший бік вулиці я не переходжу, але і якихось тепло-робочих відносин у нас не збереглося", - підсумувала зірка "Танців з зірками".