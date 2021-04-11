Надія Мейхер вразила несподіваними одкровеннями: боролися за моє життя

Екс-"ВІА Гра" розповіла про складнощі свого життєвого шляху з моменту появи на світ і зізналася, за що вдячна батькам.

"Як же я щаслива, що вибір моєї душі припав на саме таких батьків ( Щирба Галина Анатоліївна та Мейхер Олександр Павлович). Вони самовіддано боролися за моє життя при народженні, і, як бачите, здобули перемогу", - почала щаслива іменинниця.

Надія вважає себе "дитям любові" і запевняє, що усі свої життєві рішення приймала виходячи з почуття любові, чого її навчили дбайливі батьки.

Надія показала себе в дитинстві і молодих батьків (фото: instagram.com/nadyameiher)

"Любов— мій основний фундамент! Звичайно, це не означає, що я не відчувала біль, відчувала і багато.., але від цього моя Любов ще міцнішала... А разом з нею жага до Життя, до Самопізнання до Самореалізації", - зізналася співачка.

Надію поспішили привітати не тільки прихильники, але і колишні колеги по гурту – Світлана Лобода та Альбіна Джанабаєва.

"З Днем Народження, красивої душі людина! Ти так ростеш, така молодець ! Я дуже пишаюся тобою! Хочу, щоб ти була задоволена собою і всім, що тебе оточує! Люби і будь улюбленою", - залишила для подруги побажання Лобода.

Не залишилася осторонь і дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва. "Надійка, моя люба, ти талановита, дивовижна і глибока людина, на яку завжди можна покластися! Будь дуже щаслива", - написала теплі слова на адресу колеги російська співачка.