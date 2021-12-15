Надя Дорофєєва блиснула нескінченними ногами в ефектному новорічному вбранні

Надя Дорофєєва нещодавно зізналася, що вдома воліє ходити в зручному одязі , який не шкода і забруднити, якщо що. Однак під час світських виходів співачка щоразу захоплює розкішними і ефектними луками - так, артистка показала свій варіант вбрання для новорічної ночі.

Надя позувала на камеру в красиво прикрашеному дощиком і гірляндами ліфті. На співачці - перлове міні-плаття з довгими рукавами і драпіруванням на стегні, яке відмінно підкреслило її довгі ніжки і точену фігуру.

Ефектний наряд Дорофєєва поєднала з нюдовими босоніжками на шпильці, а також зробила красиву укладку і макіяж.

В руках вона тримала келих з ігристим, а на підлозі ліфта стоїть пляшка.

Надя Дорофєєва похвалилася шикарним святковим образом і довгими ногами (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Давайте так: якщо закохуватися в людей, то назавжди. Якщо ображатися, то на хвилинку. Якщо слухати музику, то щоб вона проникала в серце. Якщо їсти, то тільки смачно. Ні, давайте навіть дуууже смачно. Якщо падати, то від сміху. А якщо застрягти в новорічну ніч в ліфті, то тільки з мартіні і в такій сукні", - підписала знімок Надя.

"Ні, ну я б застрягла з тобою в цьому ліфті із задоволенням", - з гумором написала ведуча Маша Єфросиніна.

Решта підписників засипали співачку захопленими відгуками.