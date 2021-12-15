Надя Дорофєєва блиснула нескінченними ногами в ефектному новорічному вбранні
Надя Дорофєєва нещодавно зізналася, що вдома воліє ходити в зручному одязі, який не шкода і забруднити, якщо що. Однак під час світських виходів співачка щоразу захоплює розкішними і ефектними луками - так, артистка показала свій варіант вбрання для новорічної ночі.
Святковий образ зірка продемонструвала у своєму Instagram.
Надя позувала на камеру в красиво прикрашеному дощиком і гірляндами ліфті. На співачці - перлове міні-плаття з довгими рукавами і драпіруванням на стегні, яке відмінно підкреслило її довгі ніжки і точену фігуру.
Ефектний наряд Дорофєєва поєднала з нюдовими босоніжками на шпильці, а також зробила красиву укладку і макіяж.
В руках вона тримала келих з ігристим, а на підлозі ліфта стоїть пляшка.
Надя Дорофєєва похвалилася шикарним святковим образом і довгими ногами (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
"Давайте так: якщо закохуватися в людей, то назавжди. Якщо ображатися, то на хвилинку. Якщо слухати музику, то щоб вона проникала в серце. Якщо їсти, то тільки смачно. Ні, давайте навіть дуууже смачно. Якщо падати, то від сміху. А якщо застрягти в новорічну ніч в ліфті, то тільки з мартіні і в такій сукні", - підписала знімок Надя.
"Ні, ну я б застрягла з тобою в цьому ліфті із задоволенням", - з гумором написала ведуча Маша Єфросиніна.
Решта підписників засипали співачку захопленими відгуками.
- Обожнюю це плаття, ще з голосу полюбила його
- Якщо плакати, то тільки від щастя, що у тебе такий прекрасний кумир як Надя Дорофєєва
- Якщо ходити, то тільки такими ногами
- Які шикарні ноги!
- Наша найкрасивіша, улюблена сукня
- Бомба ракета
- Оууу який образ красивий
- Яка ти красива
- Сукня правда шикарна
- Неймовірний образ, дуже подобається це плаття
- Надя, ну ти як завжди красуня
- Надюша, ви така неймовірно гарненька, що просто не вистачає чудових слів
Нагадаємо, раніше Дорофєєва в міні влаштувала гарячі танці перед Дантесом в спальні.