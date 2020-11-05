Надя Дорофєєва потрапила в аварію: співачка показала сумне фото після ДТП

Співачка налякала шанувальників розповіддю про ДТП

Надя Дорофєєва потрапила у ДТП у Києві - популярна українська співачка за кермом свого авто врізалася в іншу машину.

Про дорожній інцидент 5 листопада розповіла сама артистка у своєму Instagram, давши шанувальникам, які й так зажурилися після прощального концерту дуету "Время и Стекло", новий привід для хвилювань і переживань.

Втім, 30-річна співачка в аварії, на щастя, не постраждала. Більш того, Дорофєєва навіть іронізує над ситуацією, називаючи це уроком за самовпевненість - мовляв, вона думала, що хороша водійка, а практика довела протилежне.

Як розповіла Надя, вона виїхала з будинку і встигла проїхати лише близько двох кілометрів, після чого сталося зіткнення з іншим авто.

Прикру історію про ДТП артистка супроводила кадром, на якому позує з сумним виразом, "схопившись за голову".

"Моє обличчя, коли виїжджаючи з дому, подумала, що я хороша водійка, проїхала 2 км і врізалася в іншу машину. А у вас як справи?" - йдеться у публікації.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Фани співачки радять Дорофєєвій бути акуратнішою за кермом, а також висловлюють свої переживання і закликають не журитися - мовляв, ДТП трапляються, але головне, що все обійшлося благополучно.

Ти ціла? Не лякай так!

Сподіваюся, все добре

Надя, ми переживаємо

Добре що все обійшлося, бережи себе!

Надя, ти нам потрібна жива, ще, будь ласка, акуратніше там, зараз не найкращий рік

Трапляється, що поробиш

Боже, Надійка, будь акуратніше, сама я нещодавно потрапила в аварію. Будьте обережні

Раніше ми писали про те, що зухвала Надя Дорофєєва вразила кардинальною зміною образу.

Нагадаємо, що нещодавно Позитив показав ексклюзивні закулісні кадри з Надею Дорофєєвою.