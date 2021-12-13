Нахабно зведи з розуму: томна Тіна Кароль в латексному боді викликала пожежу в мережі

Українська поп-діва постала перед шанувальника в глянцевому латексному боді, а також пікантному чорному боді з екстримальним вирізом – під одягом не опинилося білизни.

Тіна Кароль спокусила гарячими знімками (фото: instagram.com/tina_karol)

Помітна деталь - тонкі колготи з написами-назвою хіта Кароль. На ногах у зірки - лаконічні човники.

Арістка демонструє стрункі ніжки і хвилюючі вигини з різних ракурсів, заклично позуючи перед фотографом.

"Нахабно зведи з розуму кожного", - свідчить підпис під провокативним фотосетом Тіни.

Фани кинулися обсипати співачку компліментами і зазначили, що вона стає все більш спокусливою і сміливою в своїх проявах.