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Нахабно зведи з розуму: томна Тіна Кароль в латексному боді викликала пожежу в мережі

Автор: Styler

Тіна Кароль останнім часом постійно підносить багатотисячній армії прихилників справжні сюрпризи - її відверті фотосесії і розкуті образи розбурхують їх уяву. Її луки стають все більш спокусливими, а одягу на зірці все менше.

Нова фотосесія не стала винятком, а її результатами Тіна поділилася в Instagram.

Українська поп-діва постала перед шанувальника в глянцевому латексному боді, а також пікантному чорному боді з екстримальним вирізом – під одягом не опинилося білизни.

Тіна Кароль спокусила гарячими знімками (фото: instagram.com/tina_karol)

Помітна деталь - тонкі колготи з написами-назвою хіта Кароль. На ногах у зірки - лаконічні човники.

Арістка демонструє стрункі ніжки і хвилюючі вигини з різних ракурсів, заклично позуючи перед фотографом.

"Нахабно зведи з розуму кожного", - свідчить підпис під провокативним фотосетом Тіни.

Фани кинулися обсипати співачку компліментами і зазначили, що вона стає все більш спокусливою і сміливою в своїх проявах.

  • Шикарно
  • Фоточки дуже естетичні
  • Ось вміє Тіна себе піднести, не у всіх виходить, а тут просто супер
  • Вау, Тіна, не перестаєш дивувати
  • Неймовірна
  • Бомба
  • Шалено красиво
  • Гарна! Якось Тіна розкріпачилася останніс часом, прямо згусток флюїдів
  • Пожежа
  • Бездоганна

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль у чорному міні показала зухвалі кадри з жуйкою в роті.

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Тіна Кароль