Нахабно зведи з розуму: томна Тіна Кароль в латексному боді викликала пожежу в мережі

Тіна Кароль останнім часом постійно підносить багатотисячній армії прихилників справжні сюрпризи - її відверті фотосесії і розкуті образи розбурхують їх уяву. Її луки стають все більш спокусливими, а одягу на зірці все менше.
Нова фотосесія не стала винятком, а її результатами Тіна поділилася в Instagram.
Українська поп-діва постала перед шанувальника в глянцевому латексному боді, а також пікантному чорному боді з екстримальним вирізом – під одягом не опинилося білизни.
Тіна Кароль спокусила гарячими знімками (фото: instagram.com/tina_karol)
Помітна деталь - тонкі колготи з написами-назвою хіта Кароль. На ногах у зірки - лаконічні човники.
Арістка демонструє стрункі ніжки і хвилюючі вигини з різних ракурсів, заклично позуючи перед фотографом.
"Нахабно зведи з розуму кожного", - свідчить підпис під провокативним фотосетом Тіни.
Фани кинулися обсипати співачку компліментами і зазначили, що вона стає все більш спокусливою і сміливою в своїх проявах.
Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль у чорному міні показала зухвалі кадри з жуйкою в роті.