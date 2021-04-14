Накладні вії і мелірування: Леся Нікітюк показала себе в 18 років
Популярна телеведуча Леся Нікітюк продовжує показувати шанувальникам свої архівні фото. Так, нещодавно зірка поділилася випускним знімком часів 9-го класу, а на цей раз продемонструвала, як виглядала, коли їй було 18 років.
Фото в яскравому і незвичному образі теледіва опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Так, Нікітюк відображена у смугастій кофтинці і з перловим обідком у волоссі. Локони у Леді Ле були меліровані, на очах - накладні вії, а на шиї оригінальна прикраса.
Крім того, юна красуня зробила яскравий макіяж з густо підведеними очима і яскраво-рожевими губами.
Леся Нікітюк показала себе 18-річну (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Лесічці 18 рочків. Накладні вії, "меліровка" волосся, золота іконка на шиї - говорить про те, що людина вже отримувала стипендію. P.S. Золоту іконку мама подарувала, стипендії вистачало тільки на накладні вії, мівіну і рево", - підписала цікавий кадр Леся.
Підписники ведучої прийшли в захват і засипали її компліментами, багато також помітили, що в ті часи майбутня зірка була схожа на співачку Брітні Спірс.
- Леся Брітньовна
- На Брітні Спірс схожа, красотулька
- На Бритні Спірс схожа
- Брітні Спірс в молодості
- Спочатку подумала Брітні на фото ...але ні Лесичка
- Красуня форева
- Ну гарнюня ж! Краса в натуральному вигляді
- Ми всі такі були
- Лесюня на стилі
- Брітні, це ти?!
- Рево!!! Мабуть всі пройшли цей етап
- Справді на Брітні Спірс схожа
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