Нас теперь п’ятеро: Ребрик проговорилася про поповнення в родині завдяки Каменських

Лілія Ребрик чуйно і уважно ставиться до своїх дітей, їх мрій і прагнень. Старша донька ведучої вже заявила, ким хоче стати, коли виросте – дівчинка всерйоз зацікавилася професією ветеринара. До того ж, Діана обожнює тварин. І ось, зіркова мама вирішила її порадувати, а допомогла їй у цьому...Настя Каменських – її улюблениця Мімі пару місяців назад стала мамою п'яти чарівних цуценят. Тепер у родині Диких з'явилося миле пухнасте цуценя породи бшон фрізе. Про дитячу радість своєї донечки Лілія розповіла на сторінці в Instagram.

Так, на спільному знімку-нескінченно щаслива Діана з Настею, яка опинилася без макіяжу в домашній обстановці. Дівчинка тримає на руках свого нового чотирилапого одного і променисто посміхається.

"Це сталося! Три роки умовлянь від Діани, півроку вибору породи, два з половиною місяці очікування, поки підросте! І ось, нарешті, мрія здійснилася! Вітайте нового члена дикої семейкы - дівчинка породи бішон фризі по імені .... ще думаємо. Ймовірно, неважко здогадатися з чиїх дбайливих рук ми отримали наше диво", - написала ведуча.

Лілія показала щасливе фото доньки з Настею і новим леном сім'ї (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Також вона відзначили, то дружна сім'я грунтовно підготувалася до зустрічі з новим членом і купила для нього все необхідне.

"це Рішення було не спонтанне, ми його довго зважували, обговорювали, умовляли Діану відмовитися від ідеї, а вона нас - погодитися взяти собаку. І, нарешті, аргументи Діани перемогли. Ви тільки вдумайтеся, вона у свої 8 років перечитала купу ветеринарної літератури! І це не перебільшення! Вона настільки поринула з головою в цю тему на шляху до здійснення мрії, що тепер знає всі породи, кому властиво і як кого виховувати! Що ж - теорію здала на відмінно! Тепер подивимося, як буде на практиці!" - заявила Лілія.

ізніше вона опублікувала щасливе фото на якому позувала вся роидна в сборі: Лілія з оловіком Андрієм, дочки Діана і Поліна, а також новий пухнастий член їх родини, який залишився поки без імені.

Лілія з чоловіком і доньками з задоволенням прийняла в родину нового члена (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Щастя , радість, чудо. Нас тепер п’ятеро. Як назвати дівчинку?" - поцікавилася у шанувальників Лілія.

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик розповіла про своєму нічному релаксі.