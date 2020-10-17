Наша Love Story: Остапчук з дружиною зняли чуттєвий фільм про своє кохання

Володимир Остапчук та Христина Горняк відсвяткували довгождане весілля і продовжують насолоджуватися торжеством і купатися в романтичному настрої. Попутно молодята закликають прихильників приєднатися до радості закоханих, поділившись зворушливими моментами з історії їхнього кохання.

Відомий український ведучий разом з молодою дружиною-нотаріусом вирішили закарбувати чуттєві епізоди своїх стосунків на камеру і замовили спеціальне відео. Ролик, який вийшов дійсно яскравим і чуттєвим, Остапчук опублікував у своєму Instagram.

На кадрах пара позує на вулицях міста і на дахах будинків, в авто, на скейтборді та ліфті, обмінюються поцілунками, ніжними обіймами, та насолоджуються кожною миттю разом.

"Наша Love Story. Найбільш незвичайна, яскрава, тепла і точно зображає нашу любов і наш світ", - написав Остапчук.

Володимир Остапчук та Христина Горняк стали чоловіком і дружиною 15 жовтня (фото: instagram.com/kristygor)

Також шоумен зазначив, що професійні оператори зі студії при створенні відео не пішли за шаблоном і "не робили ванільних хмар", а створили цілий фільм.

"Зітканий з нічного міста, квітів у волоссі та звуків підборів по Пасажу.

Як же це кайфово, коли вся команда відчуває нашу любов, дивиться нашими очима і проживає ці моменти разом. Безмежно вдячні за те, що стали вашими героями. Кінострічки, в якій ми міцно за руки", - висловив він свою вдячність.

Відео: Володимир Остапчук та Христина Горняк показали свою "Історію кохання"

Також з'явилися і кадри з бекстейджу, на яких показані кумедні та веселі моменти під час зйомок історії кохання Володимира і Христини Остапчук.

"Зухвалість і ніжність - яскравий контраст двох полярних стилів дав основу для проникливої історії любові", - йдеться в описі до ролика.

Відео: Володимир Остапчук та Христина Горняк зняли фільм про своє кохання

Нагадаємо, раніше Остапчук з дружиною розсекретив, куди вирушив у весільну подорож і розкрив деталі весілля.

Також ми писали про те, що перший весільний танець Володимира і Христини Остапчук оцінювала спеціальна запрошена гостя - Вєрка Сердючка.