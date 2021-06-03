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Справжня красуня: Кайлі Дженнер підкорила мережу фото 3-річної дочки

Автор: Lite

Кайлі Дженнер обожнює свою єдину дочку Стормі. Малятко одна з найуспішніших у світі бізнесвумен народила в 2018-му році від коханого Тревіса Скотта. Зараз дівчинка помітно підросла і вже стала набирати популярність в мережі.

Так, нове фото Стормі викликало справжній ажіотаж - такою милою вона росте.

На чарівному знімку дівчинка сидить у ванній, граючи з водою. Завите в дрібні кучері волосся, величезні карі очі, пухкі губи - дівчинка успадкувала кращі риси обох батьків. І шанувальники оцінили її красу, засипавши пост коментарями.

Нове фото Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Солодка людинка", "Вона точна Кайлі", "Ці кучері просто неймовірні", "Ти жартуєш! Наймиліша в світі дівчинка", "Милашка!", "Яка ж вона красива", - пишуть фоловери.

До слова, Кайлі і батько дитини - американський репер Тревіс Скотт - знову змусили фанатів повірити в їх возз'єднання. Пара все більше часу проводить разом, присвячуючи його нібито спілкуванню з дитиною. При цьому самі вони насилу розлучаються і шукають приводи для нових зустрічей. Але чи правда у відносинах присутній романтика, поки судити складно.

Раніше ми писали, що старша сестра Кайлі - Кім Кардашьян - досягла нового рекорду у веденні свого блогу. На даний момент на зірку підписані вже 225 мільйонів чоловік.

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