Справжня красуня: Кайлі Дженнер підкорила мережу фото 3-річної дочки

На чарівному знімку дівчинка сидить у ванній, граючи з водою. Завите в дрібні кучері волосся, величезні карі очі, пухкі губи - дівчинка успадкувала кращі риси обох батьків. І шанувальники оцінили її красу, засипавши пост коментарями.

Нове фото Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Солодка людинка", "Вона точна Кайлі", "Ці кучері просто неймовірні", "Ти жартуєш! Наймиліша в світі дівчинка", "Милашка!", "Яка ж вона красива", - пишуть фоловери.

До слова, Кайлі і батько дитини - американський репер Тревіс Скотт - знову змусили фанатів повірити в їх возз'єднання. Пара все більше часу проводить разом, присвячуючи його нібито спілкуванню з дитиною. При цьому самі вони насилу розлучаються і шукають приводи для нових зустрічей. Але чи правда у відносинах присутній романтика, поки судити складно.