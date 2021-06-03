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Настоящая красотка: Кайли Дженнер покорила сеть фото 3-летней дочери

Автор: Lite

Кайли Дженнер обожает свою единственную дочь Сторми. Малышку одна из самых успешных в мире бизнесвумен родила в 2018-м году от возлюбленного Трэвиса Скотта. Сейчас девочка заметно подросла и уже стала набирать популярность в сети.

Так, новое фото Сторми вызвало настоящий ажиотаж - такой милашкой она растет.

На очаровательном снимке девочка сидит в ванной, играя с водой. Завитые в мелкие кудри волосы, огромные карие глаза, пухлые губы - девочка унаследовала лучшие черты обоих родителей. И поклонники оценили ее красоту, засыпав пост комментириями.

Новое фото Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Сладкий человечек", "Она точная Кайли", "Эти кудри просто сногсшибательны", "Ты шутишь! Самая милая в мире девочка", "Милашка!", "Какая же она красивая", - пишут фолловеры.

К слову, Кайли и отец ребенка - американский рэпер Трэвис Скотт - вновь заставили фанатов поверить в их воссоединение. Пара все больше времени проводит вместе, посвящая его якобы общению с ребенком. При этом сами они с трудом расстаются и ищут поводы для новых встреч. Но правда ли в отношениях присутствует романтика, пока судить сложно.

Ранее мы писали, что старшая сестра Кайли - Ким Кардашьян - достигла нового рекорда в ведении своего блога. На данный момент на звезду подписаны уже 225 миллионов человек.

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