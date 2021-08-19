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Настя Каменських з екстремальним декольте влаштувала провокацію в мережі: "до поцілунків кличе"

Новость на русском →
Четвер 19 серпня 2021 11:35
Настя Каменських з екстремальним декольте влаштувала провокацію в мережі: "до поцілунків кличе" Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвія Агаркова

Настя Каменських ностальгує за відпочинком з близькими та рідними в Хорватії. Співачка зібрала всі яскраві моменти в одному відео і зворушила шанувальників. Тепер же артистка повернулася до насиченого робочого графіку.

Так, Настя поділилася в Instagram свіжою порцією еффектоных фото і вразил яскравим сміливим образом.

Настя позує перед камерою в оригінальному образі. На ній - срібне боді з ексремальним декольте, вона одягла на верх довгу струмливу спідницю лососевого відтінку, а в якості помітного аксесуара обрала кольє у вигляді ... крокодильчика, усипаного камінням.

Настя зробила високу гладку зачіску з акуратним високим пуком. Макіяж створений з акцентом на очі – тіні для повік насиченого червоного відтінку гармонійного поєднувалися з образом зірки.

Настя Каменських з екстремальним декольте влаштувала провокацію в мережі: &quot;до поцілунків кличе&quot;

Настя Каменських з екстремальним декольте влаштувала провокацію в мережі: &quot;до поцілунків кличе&quot;

Настя Каменських захопила провокативним образом (фото: instagram.com/kamenskux)

Вона заінтригувала шанувальників заявою, що незабаром вони зможуть насолодитися яскравими і соковитими кадрами з нею в головній ролі!

"Кожен літній день - нові проекти і сюрпризи для вас, мої улюблені", - пообіцяла зірка. Співачка попросила шанувальників оцінити її образ, і вони охоче погодилися.

  • Дуже красива
  • Вогонь
  • Розкішний образ
  • Вау, шикарна дуже
  • Дуже крутий образ
  • Ух, які соковиті кольори, яке шикарне "раффаельне" плаття
  • Вся така повітряна, до поцілунків кличете, як говорив Остап Бендер
  • Найкрасивіша

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських засвітила стрункі ніжки у кокетливому міні на вуличках Хорватії.

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Настя Каменських
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