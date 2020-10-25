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Настя Каменських під літнім душем показала всі свої принади: зігрівайте себе

Новость на русском → Неділя 25 жовтня 2020 16:15
Настя Каменських під літнім душем показала всі свої принади: зігрівайте себе Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Співачка мотивувала фанатів

Настя Каменських, яка кілька годин тому показала стильний осінній образ, вирішила згадати спекотні літні дні. Співачка запостила фото, на якому позує в яскраво-жовтому бікіні. Настя стоїть під струменями душу на тлі розкішного морського пейзажу і просто сяє від щастя.

Настя Каменських під літнім душем показала всі свої принади: зігрівайте себеНастя Каменських під літнім душем показала всі свої принади: зігрівайте себеНастя любить постити літні фото (фото: instagram.com/kamenskux)

"Зберегла ці літні фото з найбільш радісними посмішками, щоб восени передавати вам такий ж сонячний і теплий настрій. Зігрівайте себе і своїх близьких - посміхайтеся частіше. А щоб відновити сили і енергію перед новим тижнем, читайте новий матеріал @elle_ukraine, де я поділилася рецептами розслаблюючих, тонізуючих і відновлюють ванн. Свічки, аромат масел і тепла ванна - як вам така ідея для вечора неділі?", - написала вона.

Спокусливе тіло зірки у відвертому купальнику справило фурор серед її фоловерів. Вони поспішили висловити Насті своє захоплення її фігурою і життєрадісним настроєм. "Ви красива дівчина!", "Офігенна", "Гарна"... Були й ті, хто припустив, що Настя вагітна, так як виглядає злегка розповнілою.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських вже постила фото з цієї серії. До тих пір, поки я бачу красу природи і відчуваю її силу та енергію, я ніколи не втрачу свого натхнення", - написала співачка під жарким кадром, підкресливши:знайти в собі сили іноді можна, просто озирнувшись по сторонах.

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