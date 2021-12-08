Наталка Карпа в бікіні розкрила секрет схуднення на 15 кг: "Не думайте брати приклад"

На знімках вона позує в басейні в рожевому бікіні поруч з донькою Златою, демонструючи підтягнуту і струнку фігуру.

За словами Наталки, вона довго боролася із зайвими кілограмами після вагітності. Набрала близько 20 кг, але змогла скинути тільки половину.

"Так, під час того, як я була при надії і після народження Злати, - суттєво набрала ваги (якщо хочете цифри - то під час вагітності більше 20 кг, потім 8-10 скинула, але зайвого було достатньо). І спроби повернутись у форму були неодноразові, але оскільки ми весь час на ГВ - а це недоспані ночі і квадратна голова нон-стоп (годуючі матусі зрозуміють), тому ці спроби були малопомітні!" - поділилася співачка.

Однак потім їй все ж вдалося значно схуднути і 40-річна знаменитість вирішила розкрити свій секрет - однак не для того, щоб з неї брали приклад, а якраз навпаки.

"Я дуже люблю своїх читачів, тому довгий час не розповідала про своє повернення у форму, тому що є слушні методи, а є не дуже...і не хотілося пропагувати неправильний метод схуднення! Але маємо те, що маємо!"- зізналася Карпа.

Наталка Карпа засвітила фігуру в купальнику після схуднення (фото: instagram.com/natalkakarpa)

Артистка розповіла, що скинула вагу через сильний стрес.



"Я втратила 12-15 кг ваги через стрес… Так-так, сильні емоції (як негативні, так навіть позитивні) здатні забирати енергію і в тому числі кілограми. Зазвичай, колись свої хвилювання і переживання я заїдала і, відповідно, набирала. А тепер організм після народження дитини змінився: у зоні відповідальності не лише моє "я", а й моя дитина. Тіло не сприймало харчів, як і серце побаченого і почутого.

Одне, що рятувало - вітаміни (комплекс вітамінів, їх навчилась пити під час вагітності і вживаю по сьогоднішній день)", - детально поділилася Наталка.

Артистка закликала шанувальників не брати з неї приклад і худнути більш здоровими і правильними методами.

"Тому перший раз - але таке скажу, не думайте брати приклад! Стрес - не вихід для скидання зайвого. Схуднути можна, збалансувавши харчування (трохи відмовитись від "найулюбленішого" на певний час), додавши фізичні навантаження і позитивне мислення. Сконцентруйтесь на любові до себе і тих, хто любить вас. Тоді гарна форма вам гарантована!" - підсумувала зірка.