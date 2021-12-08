Наталка Карпа в бикини раскрыла секрет похудения на 15 кг: "Не вздумайте брать пример"

На снимках она позирует в бассейне в розовом бикини рядом с дочкой Златой, демонстрируя подтянутую и стройную фигуру.

По словам Наталки, она долго сражалась с лишними килограммами после беременности. Набрала около 20 кг, но смогла сбросить только половину.

"Так, во время того, как я была беременна и после рождения Златы, - существенно набрала вес (если хотите цифры, то во время беременности более 20 кг, потом 8-10 сбросила, но лишнего было достаточно). И попытки вернуться в форму были неоднократные, но поскольку мы все время на ГВ - а это бессонные ночи и квадратная голова нон-стоп (кормящие мамочки поймут), поэтому эти попытки были малозаметны!" - поделилась певица.

Однако потом ей все же удалось значительно похудеть и 40-летняя знаменитость решила раскрыть свой секрет - однако не для того, чтобы с нее брали пример, а как раз наоборот.

"Я очень люблю своих читателей, поэтому долгое время не рассказывала о своем возвращении в форму, потому что есть дельные методы, а есть не очень…И не хотелось пропагандировать неправильный метод похудения! Но имеем то, что имеем!" - призналась Карпа.

Наталка Карпа засветила фигуру в купальнике после похудения (фото: instagram.com/natalkakarpa)

Артистка рассказала, что сбросила вес из-за сильного стресса.



"Я потеряла 12-15 кг веса из-за стресса... Да-да, сильные эмоции (как отрицательные, так даже положительные) способны забирать энергию и в том числе килограммы. Обычно ранее свои волнения и переживания я заедала и, соответственно, набирала. А теперь организм после рождения ребенка изменился: в зоне ответственности не только мое "я", но и мой ребенок. Тело не воспринимало пищу, как и сердце увиденного и услышанного. Одно спасало - витамины (комплекс витаминов, их научилась пить во время беременности и употребляю по сегодняшний день)", - подробно поделилась Наталка.

Артистка призвала поклонников не брать с нее пример и худеть более здоровыми и правильными методами.

"Поэтому первый раз - но такое скажу, не вздумайте брать пример! Стресс - не выход для сброса лишнего. Похудеть можно, сбалансировав питание (немного отказаться от "самого любимого" на определенное время), добавив физические нагрузки и позитивное мышление. Сконцентрируйтесь на любви к себе и тем, кто любит вас. Тогда хорошая форма вам гарантирована!" - подытожила звезда.