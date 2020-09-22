Наталя Могилевська похвалилася стрункою фігурою в ефектному платті з вирізом

Наталія Могилевська, яка нещодавно спростувала роман з українським мільйонером Олегом Рижовим і заявила, що вони просто друзі, продовжує захоплювати шанувальників квітучим виглядом і підтягнутою фігурою.

Співачка демонструє стильні і ефектні луки, які вигідно підкреслюють її жіночні форми. Так, зірка поділилася в Instagram атмосферним фото, на якому зображена, коли йде по вулиці в розкішному вбранні.

На знімку Наталія позує в чорній сукні з оборками на подолі і ефектним вирізом спереду, який дозволяє помилуватися на її струнку ніжку. Артистка доповнила лук світлими босоніжками на підборах і маленькою жовтою сумочкою. Її волосся гарно падпає на спину, а на обличчі грає промениста усмішка.

Наталя Могилевська підкорила стильним образом в чорній сукні (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Як думаєте, жінці важливо вміти готувати і добре прибирати або просто бути красивою?" - задумалася про роль жінки Могилевська.

Підписники активно висловлюють свою думку в коментарях, не забуваючи робити компліменти улюбленій співачці.

Ви прям цветете!!!

Просто бути красивою досить

Залишатися красивою під час прибирання і готування

Жінці важливо бути Коханою, решта додасться

Одне іншому не заважає

Просто бути щасливою!!!

Сьогодні прочитала у кого-то в коментах : Головне завдання жінки - бути красивою і говорити чоловікові, який він молодець)

Наташа,Вам достатньо просто бути красивою Ви шикарна

Жінка повинна вміти все і при цьому нормально виглядати

Жінці головне бути щасливою і коханою, а готувати не обов'язково

Важливо правильно організувати всі ці процеси в хаті, а сама вона це робить чи ні, це не настільки важливо! А бути красивою - це покликання кожної жінки

Можна бути красивою якщо достатньо заробляти

Нагадаємо, Наталя Могилевська в яскравому кімоно підкорила квітучим зовнішнім виглядом і засумувала, що прийшла осінь.

Також повідомлялося, що Наталя Могилевська в купальнику вбила ефектними фото з відпустки.