RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Наталя Могилевська похвалилася стрункою фігурою в ефектному платті з вирізом

Автор: Марина Настевич

Співачка поміркувала про жіноче призначення

Наталія Могилевська, яка нещодавно спростувала роман з українським мільйонером Олегом Рижовим і заявила, що вони просто друзі, продовжує захоплювати шанувальників квітучим виглядом і підтягнутою фігурою.

Співачка демонструє стильні і ефектні луки, які вигідно підкреслюють її жіночні форми. Так, зірка поділилася в Instagram атмосферним фото, на якому зображена, коли йде по вулиці в розкішному вбранні.

На знімку Наталія позує в чорній сукні з оборками на подолі і ефектним вирізом спереду, який дозволяє помилуватися на її струнку ніжку. Артистка доповнила лук світлими босоніжками на підборах і маленькою жовтою сумочкою. Її волосся гарно падпає на спину, а на обличчі грає промениста усмішка.

Популярні новини

Наталя Могилевська підкорила стильним образом в чорній сукні (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Як думаєте, жінці важливо вміти готувати і добре прибирати або просто бути красивою?" - задумалася про роль жінки Могилевська.

Підписники активно висловлюють свою думку в коментарях, не забуваючи робити компліменти улюбленій співачці.

  • Ви прям цветете!!!
  • Просто бути красивою досить
  • Залишатися красивою під час прибирання і готування
  • Жінці важливо бути Коханою, решта додасться
  • Одне іншому не заважає
  • Просто бути щасливою!!!
  • Сьогодні прочитала у кого-то в коментах : Головне завдання жінки - бути красивою і говорити чоловікові, який він молодець)
  • Наташа,Вам достатньо просто бути красивою Ви шикарна
  • Жінка повинна вміти все і при цьому нормально виглядати
  • Жінці головне бути щасливою і коханою, а готувати не обов'язково
  • Важливо правильно організувати всі ці процеси в хаті, а сама вона це робить чи ні, це не настільки важливо! А бути красивою - це покликання кожної жінки
  • Можна бути красивою якщо достатньо заробляти

Нагадаємо, Наталя Могилевська в яскравому кімоно підкорила квітучим зовнішнім виглядом і засумувала, що прийшла осінь.

Також повідомлялося, що Наталя Могилевська в купальнику вбила ефектними фото з відпустки.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Наталя Могилевськаобразфигура