Наталья Могилевская похвасталась стройной фигурой в эффектном платье с вырезом

Певица порассуждала о женском предназначении
Наталья Могилевская, которая недавно опровергла роман с украинским миллионером Олегом Рыжовым и заявила, что они просто друзья, продолжает восхищать поклонников цветущим видом и подтянутой фигурой.
Певица демонстрирует стильные и эффектные луки, которые выгодно подчеркивают ее женственные формы. Так, звезда поделилась в Instagram атмосферным фото, на котором запечатлена идущей по улице в роскошном наряде.
На снимке Наталья позирует в черном платье в пол с оборками на подоле и эффектным вырезом спереди, который позволяет полюбоваться на ее стройную ножку. Артистка дополнила лук светлыми босоножками на каблуках и маленькой желтой сумочкой. Ее волосы красиво падают на спину, а на лице играет лучезарная улыбка.
Наталья Могилевская покорила стильным образом в черном платье (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Как думаете, женщине важно уметь готовить и хорошо убирать или просто быть красивой?" - задумалась о роли женщины Могилевская.
Подписчики активно высказывают свое мнение в комментариях, не забывая отвешивать комплименты любимой певице.
Напомним, Наталья Могилевская в ярком кимоно покорила цветущим внешним видом и погрустила, что пришла осень.
Также сообщалось, что Наталья Могилевская в купальнике сразила эффектными фото из отпуска.