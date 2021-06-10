Наталія Валевська святкує ювілей: топ-3 найяскравіших кліпу співачки

Наталія Валевська святкує день народження - у співачки ювілей! На честь такого приводу вона представила шанувальникам нову пісню "Рідна моя сім'я".
Артистка святкує своє 40 - річчя і запевняє, що все що вона робить, для одного-піднімати людям настрій, заряджати щастям і позитивом.
Lite вирішив згадати, які кліпи Наталії особливо полюбили її фанати.
Нова робота співачки. "Коли людина проходить певний відрізок свого шляху, рано чи пізно вона розуміє, що найголовніше, не гроші або досягнення, а саме - рідна сім'я. Незважаючи на відстань, люди, кровні родичі, сім'я, повинні тримати зв'язок. Це наше коріння, це те, що є святим. Сім'я - це дар Божий, на жаль, не всі мають батьків, братів сестер і рідних людей. Пісня про тепле, найдорожче серцю, про сім'ю", - каже співачка.
Наталя зізналася, що пісня є біографічною, адже в ній розповідається історія людині, яка виїхала за кордон за певних життєвих обставин, завжди з вірою в серці думає про Батьківщину і своїх близьких людей.
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"За певних обставин, що виникли в Україні, деякі люди були змушені виїхати за кордон і шукати кращої долі, хоча діти залишилися тут, так сталося і у мене. У цій пісні, я також побачила свою маму, яка проживає за кордоном", - доповнює Наталя.
Ця пісня добре відома кожному шанувальнику творчості співачки: Наталія Валевська в кліпі постає перед глядачами в двох образах - снігу і дощу. Кажуть, заради красивого кадру співачці довелося терпіти, як її 15 хвилин поливали холодною водою зі шланга. Переглядаємо, що вийшло у команди!
А зйомки цього кліпу проходили в один з найспекотніших днів літа - температура повітря тоді піднялася до 38 вище нуля, ось вже дійсно, стовідсотковий збіг з назвою пісні! Наталя зізналася, що тоді велика частина знімальної групи обгоріла на сонці, а ось зі співачкою нічого не сталося.