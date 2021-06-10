Наталія Валевська святкує ювілей: топ-3 найяскравіших кліпу співачки

Рідна моя сім'я

Нова робота співачки. "Коли людина проходить певний відрізок свого шляху, рано чи пізно вона розуміє, що найголовніше, не гроші або досягнення, а саме - рідна сім'я. Незважаючи на відстань, люди, кровні родичі, сім'я, повинні тримати зв'язок. Це наше коріння, це те, що є святим. Сім'я - це дар Божий, на жаль, не всі мають батьків, братів сестер і рідних людей. Пісня про тепле, найдорожче серцю, про сім'ю", - каже співачка.

Наталя зізналася, що пісня є біографічною, адже в ній розповідається історія людині, яка виїхала за кордон за певних життєвих обставин, завжди з вірою в серці думає про Батьківщину і своїх близьких людей.

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"За певних обставин, що виникли в Україні, деякі люди були змушені виїхати за кордон і шукати кращої долі, хоча діти залишилися тут, так сталося і у мене. У цій пісні, я також побачила свою маму, яка проживає за кордоном", - доповнює Наталя.

Без тебе

Ця пісня добре відома кожному шанувальнику творчості співачки: Наталія Валевська в кліпі постає перед глядачами в двох образах - снігу і дощу. Кажуть, заради красивого кадру співачці довелося терпіти, як її 15 хвилин поливали холодною водою зі шланга. Переглядаємо, що вийшло у команди!

Палала

А зйомки цього кліпу проходили в один з найспекотніших днів літа - температура повітря тоді піднялася до 38 вище нуля, ось вже дійсно, стовідсотковий збіг з назвою пісні! Наталя зізналася, що тоді велика частина знімальної групи обгоріла на сонці, а ось зі співачкою нічого не сталося.