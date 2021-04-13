Навчіться володіти своїм тілом: Кухар розсекретила особисте тренування для стрункості

Катерина Кухар з родиною полетіла на екзотичну Шрі-Ланку . Прима-балерина з чоловіком не тільки релаксує на пляжі, але і не забуває про фізичні активності – артисти старанно займаються на тренажерах і підтримують фізичну форму. Так, Катерина вирішила поділитися своєю схемою вправ, які допомагають їй бути завжди стрункою і підтягнутою.

Вона запостила в Instagram вона показала фото, де сидить на шпагаті, захоплюючи своєю розтяжкою.

Катерина вирішила відповісти на найпопулярніше питання: як вона тримає себе у формі на карантині?

Вона зазначила, що роки тренувань дають своє – тільки вона не тренеруется кілька днів, як м'язи відчувають "ломку". Тому балерина звикла працювати в залі і старанно займатися – без спортивного навантаження вона відчуває дискомфорт.

Катерина детально розписала, які вправи робить і дала інструкцію для тих, хто захоче повторити її досвід.





"Хулахуп

Для плоского живота і витонченої талії я кручу хулахуп 15-20 хвилин. Після пологів я обертала його 2-3 рази в день, але зараз раджу робити це вранці до сніданку. Краще вибрати інструмент вагою близько 1 кг і з гумовими шипами.



Гантелі

У третьому відео я закидаю руки за голову зі шриланскими гантелями. Опрацьовуючи ту частину м'язів, яка не так легко дається жінкам. Ця вправа класно підтягує м'язи рук.

У четвертому відео ви побачите обертальні рухи з гантелями. Цю вправу мені колись показав спортивний лікар — прокачування слабких суглобів зап'ястя.

Якщо ви раптом знаєте, що таке гігроми, тоді з цією вправою ви про них забудете.



Спина і закачування сідничних м'язів.

Катерина регулярно займається для підтримки ідеальної форми (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Закачування стоп обов'язкова для артистів балету", - перерахувала основні навантаження вона.

Обов'язковим і окремим пунктом йде стретчинг. "На правий, лівий, поперечний шпагати. Після кожного тренування. Крім того, що розтяжка допоможе вам уникнути сильної крепатури, так і приємним бонусом буде те, що ви навчитеся володіти своїм тілом і підвищите рівень своєї сексуальності", - пообіцяла суддя "Танців з зірками".



За словами Кухар, комплекс займає в неї всього годину. "Якщо займатися активно, не відволікатися і ще слухати улюблену музику — відчуваєш себе свіжим і бадьорим. А якщо пірнути до і після в прохолодний басейн — стан буде, немов заново народився!" - поділилася особистими лайфхаками прима-балерина.