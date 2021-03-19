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Знайди 10 відмінностей: Василіса Фролова показала себе до і після пологів

Автор: Lite

Українська телеведуча Василіса Фролова, яка 7 березня вперше стала мамою, разом з синочком Родіоном виписалася з пологового будинку. Звичайно ж, вона зберегла настільки важливу подію для історії, а також показала шанувальникам цікавий колаж із серії "до і після".

Відповідними фотографіями зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На виписку Василіса одягла вільну чорну сукню із білим комірцем і оборками на рукавах. Волосся вона зібрала в пучок. Новоспечена мама позує з сином на руках і щасливо посміхається.

"Довго-довго-довгоочікуваний момент", - підписала кадр Фролова.

Василіса Фролова виписалася з пологового будинку після народження сина (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Також ведуча показала фоловерам, як вона змінилася після пологів. Вона опублікувала цікавий колаж, на якому зображена в одній і тій же картатій піжамі в тому ж місці. На першому кадрі Василіса позує з оголеним значним животом, а на наступному вже тримає на руках свого малюка.

"До/після", - лаконічно прокоментувала знаменитість.

Василіса Фролова порівняла себе до і після пологів (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Підписники не змогли залишитися байдужими і залишили дівчині багато розчулених коментарів та побажань здоров'я дитині.

  • Це прекрасно
  • Розчулення
  • Це і є жіноче щастя!
  • Красуня
  • Такий високий малюк
  • Знайдіть 10 відмінностей
  • та Чудові ніжні фото
  • Ви чудові
  • Можна дивитися вічність. Два стани прекрасні!!!
  • Ростіть здорові
  • Високий хлопчик
  • Як гарно, мило
  • Солодкі п'яточки

Нагадаємо, раніше Василіса Фролова розчулила ніжним фото з новонародженим сином і розповіла про перші дні материнства.

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Новини України ведущаяВасилиса Фролова
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