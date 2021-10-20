Знайдіть їй хорошого психотерапевта: Катерина Репяхова "злила" листування Павліка з колишньою дружиною

Скандал між Віктором Павліком, його екс-дружиною Ларисою Созаєвою і нинішньою дружиною артиста Катериною Репяховою набирає обертів. Каменем спотикання стала 4-кімнатна квартира, в якій зараз проживає колишня співака і мати його покійного сина Паввла (молодий чоловік помер від онкології в 2020 році). За словами жінки, музикант хоче виселити її і не має наміру більше допомагати з оплатою кредитного житла. До вирішення питання підключилася Катерина, яка прокоментувала квартирний скандал у соцмережі і поділилася своєю думка з приводу того, що відбувається.
Четверта дружина артиста записала кілька звернень в Instagram Stories і злила листування чоловіка і його екс-дружини щодо питання з нерухомістю.
Катерина Репяхова заявила, що вважає за потрібне поставити крапку в скандалі і припинити з'ясування відносин в мережі.
"Найголовніше - це вчасно зупиниться, тому що все це переходить в якусь лайку, все це дуже низько", - висловилася дружина артиста.
Скріншот ( instagram.com/repyahovakate)
Катерина надала скрін особистого листування Віктора і його екс-дружини, де вони нібито вирішують квартирне питання мирним шляхом.
"Самі робіть висновок. І всі, хто підтримує Лору, просто знайдіть їй хорошого психотерапевта. Це буде для неї найкраща допомога", - підсумувала Репяхова.
Скріншот ( instagram.com/repyahovakate)
У свою чергу, екс-дружина Павліка розповіла в Facebook, що познайомилася з приємним і інтелігентним чоловіком, який відреагував на скандальну ситуацію з квартирним питанням і запропонував Ларисі переїхати до нього, якщо їй дійсно доведеться покинути свою жилплощу. Таке рішення вона назвала абсолютно чоловічим вчинком.
"Півроку тому в моїй квартирі продзвенів дзвінок. Я відкрила двері і на порозі з'явилася людина в медичній масці з пакетом в руках. Передав мені його і пішов. Там були суші! Ми стали спілкуватися, ходити на виставки, в театр і кіно, пити чай на кухні", - розповіла дивовижну історію знайомства жінка.
Вона підкреслила, що інтиму між ними немає, Лариса дуже поважає нового знайомого, який встиг стати для неї дорогою людиною.
Нагадаємо, що раніше Катерина Репяхова прокоментувала пост екс-дружини Віктора Павліка про сильних жінок