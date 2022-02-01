"Не зараз": Каньє Уест висловився про NFT

"Я зосереджений на створенні реального продукту в реальному світі: реальна їжа, реальний одяг, реальний будинок. Не просіть мене робити чортові NFT."

Записка Уеста (фото: instagram.com/kanyewest)

Щоправда нижче він додав: "Запитайте мене пізніше".

NFT (невзаємозамінний токен) - це цифрові продукти (найчастіше зображення і 3D-моделі), що вільно купуються і продаються на спеціальних майданчиках з підтвердженням унікального володіння через технологію блокчейн (завдяки чому їх не можна скопіювати). Експерти критикують NFT як продукт, що не має реальної вартості поза штучною споживчою активністю.

"Йе, продай це як NFT", - порекомендували реперу деякі коментатори.

Також минулого тижня Уест оголосив, що його новий альбом "Donda 2" вийде 22 лютого, і підтвердив, що виконавчим продюсером альбому є репер Future.