"Не сейчас": Канье Уэст высказался о NFT

Рэпер Канье Уэст заявил, что не собирается создавать NFT-токены со своей музыкой и другими продуктами, которые он выпускает.
Артист выложил записку, написаную от руки, у себя в Инстаграме.
"Я сосредоточен на создании реального продукта в реальном мире: реальная еда, реальная одежда, реальный дом. Не просите меня делать чертовы NFT."
Правда ниже он добавил: "Спросите меня позже".
NFT (невзаимозаменяемый токен) — это цифровые продукты (чаще всего изображения и 3D-модели) свободно покупаемые и продаваемые на специальных площадках с подтверждением уникального владения через технологию блокчейн (благодаря чему их нельзя скопировать). Эксперты критикуют NFT как продукт, не имеющей реальной стоимости вне искусственной потребительской активности.
"Йе, продай это как NFT", - порекомендовали рэперу некоторые комментаторы.
Также на прошлой неделе Уэст объявил, что его новый альбом "Donda 2" выйдет 22 февраля, и подтвердил, что исполнительным продюсером альбома является рэпер Future.
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