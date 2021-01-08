Неперевершена: Наталя Могилевська в білосніжній сукні-халаті підкорила мережу красою

Наталя Могилевська вміє привернути до себе пильну увагу шанувальників. Крім музичних сюрпризів, співачка надихає красою і мудрістю.

Незмінно в стильних вбраннях, Наталія дає поради або просто радує свіжими фото: нещодавно Наталя Могилевська і зовсім перефарбувалася в яскраву блондинку і не соромиться ділитися відвертими фото.

Цього разу у своєму мікроблозі Наталя привітала фоловерів зі світлим святом Різдва: вона запостила ніжне селфі і призвела до посту цитати про любов.

"Святий вечір! Хочу привітати вас найбільшою мудрістю моїми улюбленими словами апостола Павла... Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається.

Не поводиться нечемно, не шукає свого, не дратується, не мислить зла,

не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе покриває, всьому вірить, всього сподівається, все переносить.

Любов ніколи не перестає, хоча і пророцтва припиняться, і мови замовкнуть, і знання скасується", - написала співачка.

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Фолловери подякували співачку за привітання і побажали їй веселих свят. Але, мабуть, знайшлися і недоброзичливці, які залишили неприємні коментарі під знімком співачки.

Тож Наталія відповіла їм також: вона виставила фото у білосніжній сукні-халатику. Співачка сидить на білому кріслі на білому фоні і посміхається. Вона запевнила хейтерів, що іноді вони - двигун і мотиватор для публічних людей.

"Хейтери - наші великі вчителі... Ми люди - повна палітра. Ми здатні на все, і в нас є все. І заздрість, і хіть, і божественна любов, і милосердя... Спасибі моїм тролюшкам і хейтюшкам за напрям уваги на розвиток і проходження уроків. Знаю, що в глибині душі ви відчуваєте зараз теж радість - і розумієте, що все гра. Ми всі це розуміємо!", - звернулася Наталія до хейтерів.

Нагадаємо, нещодавно Наталія публічно зізналася в любові Ірині Білик і виставила їх спільне фото.