Неперевершена: Наталя Могилевська в білосніжній сукні-халаті підкорила мережу красою

Наталя Могилевська вміє привернути до себе пильну увагу шанувальників. Крім музичних сюрпризів, співачка надихає красою і мудрістю.
Незмінно в стильних вбраннях, Наталія дає поради або просто радує свіжими фото: нещодавно Наталя Могилевська і зовсім перефарбувалася в яскраву блондинку і не соромиться ділитися відвертими фото.
Цього разу у своєму мікроблозі Наталя привітала фоловерів зі світлим святом Різдва: вона запостила ніжне селфі і призвела до посту цитати про любов.
Не поводиться нечемно, не шукає свого, не дратується, не мислить зла,
не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе покриває, всьому вірить, всього сподівається, все переносить.
Любов ніколи не перестає, хоча і пророцтва припиняться, і мови замовкнуть, і знання скасується", - написала співачка.
Фолловери подякували співачку за привітання і побажали їй веселих свят. Але, мабуть, знайшлися і недоброзичливці, які залишили неприємні коментарі під знімком співачки.
Тож Наталія відповіла їм також: вона виставила фото у білосніжній сукні-халатику. Співачка сидить на білому кріслі на білому фоні і посміхається. Вона запевнила хейтерів, що іноді вони - двигун і мотиватор для публічних людей.
"Хейтери - наші великі вчителі... Ми люди - повна палітра. Ми здатні на все, і в нас є все. І заздрість, і хіть, і божественна любов, і милосердя... Спасибі моїм тролюшкам і хейтюшкам за напрям уваги на розвиток і проходження уроків. Знаю, що в глибині душі ви відчуваєте зараз теж радість - і розумієте, що все гра. Ми всі це розуміємо!", - звернулася Наталія до хейтерів.
Нагадаємо, нещодавно Наталія публічно зізналася в любові Ірині Білик і виставила їх спільне фото.