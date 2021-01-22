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Нереально красива: Надя Дорофєєва позує на підлозі в стильних спокусливих джинсах

Новость на русском → П'ятниця 22 січня 2021 09:49
Нереально красива: Надя Дорофєєва позує на підлозі в стильних спокусливих джинсах Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Українська співачка і наставник у проекті "Голос країни", 1+1, Надя Дорофєєва нещодавно засипала мережу гарячими знімками з Балі, де вони з чоловіком Володимиром Дантесом провели незабутній відпочинок.

Надя ходила в одному купальнику або, максимум, в коротких шортах і забула про українські холоди.

А тепер співачка повернулася в реальність, але гарячих фото не стало менше. У новому пості Дорофєєва позує в стильних спокусливих джинсах на підлозі. Надя вирішила поговорити з шанувальниками про те, як жити в 2021 році.

Нереально красива: Надя Дорофєєва позує на підлозі в стильних спокусливих джинсах

"Початок 2021-го... Ми всі сповнені надій на цей рік. Пам'ятаю себе рівно рік тому, тоді я навіть уявити собі не могла, що рік буде настільки дивним.
Думаю, у кожного з нас відбулися великі внутрішні зміни. Рік став знаковим для кожної людини на цій планеті", - поділилася Дорофєєва.

Вона додала, що планувати щось як раніше - вже неможливо. Так що варто завжди гнучко реагувати на все, що відбувається.

"Ти вже зрозумів, що до всього можна звикнути, усвідомив, як важливо відчувати зв'язок з близькими і друзями, а ще став більше прислухатися до себе і до своїх бажань. Ну що ж, адаптуємося і погнали вперед!", - порадила Дорофєєва.

Нереально красива: Надя Дорофєєва позує на підлозі в стильних спокусливих джинсахНадя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Фанати, як зазвичай, написали співачці, яка вона красива - і що вони з нетерпінням чекають її нові хіти:

  • Така крута, прям, не можу
  • Ти дуже красива
  • Нереально красива
  • Вау!

Раніше Дорофєєва показала, як це, коли у неї "ньюдовий" настрій: гаряче фото.

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