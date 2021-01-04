Нереально красиво: Слава Камінська показала, як носити найтрендовішу частина зимового гардеробу

Слава Камінська не дає спокою своїм шанувальникам: то розбурхає їх спільним фото з колишнім чоловіком, підписавши його на кшталт "вчора не мій, сьогодні знову мій", то вбереться так, що не і слів не вистачає відкоментувати.

Хейтеров у співачки теж вистачає, для них у Слави знайшлася відповідь. Співачка сказала, що завжди буде люити свого екса.

На цей раз співачка перебуває в чудовому настрої, бо ж обзавелася найтрендовішою частиною гардероба: стильною шубою. У своєму мікроблозі Слава запостила знімок, на якому вона комбінує довгу шубу з кросівками та розкльошеними штанами того ж відтінку.

Сонячні окуляри і яскрава невелика сумочка, яка виділяється серед світло-бежевих тонів, додали образу вишуканості.

Співачка носить шубку не застібнутою, стиль кежуал дуже до лиця Камінській. Вона підкреслила, що це не перша шубка в її шафі, але вже точно - улюблена на даний момент.

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka/)

"Моя нова любов. ШУБА! Це найбільш зворушлива шуба з усіх моїх шуб. Чіпаю і не можу заспокоїтися, впевнена, ті, хто її помацає, погодитися зі мною на 100%", - написала співачка.

Шанувальники оцінили стиль Слави на найвищий бал.

Дуже йде!

Нереально красива

Красуня

Як завжди, шикарна

Раніше Слава Камінська в інтерв'ю відомому глянцю розповіла про пережите розлучення і про те, яким нелегким був цей період. Співачка зізналася, що їй вдалося вийти з нього повністю іншою людиною, але при ній залишилася колишня віра в любов.