Нереальні красуні: Настя Каменських ультракороткій спідниці розсекретила, хто зніметься в її новому відео

Вона запостила знімок, на якому Каменських і Парфильева позують в яскравих стильні обтягуючих нарядах: Настя - у ультракороткій спідниці, а Таня - у штанях і стильному топі.

"Знаєте, що означає це фото? Те, що я запросила красуню Таню знятися у своєму новому кліпі! І я рада, що вона прийняла моє запрошення. Таня просто підкорила мене своєю жіночністю, ніжністю, інтелігентністю, почуттям стилю і неймовірно теплим вайбом, який від неї виходить", - розповіла Каменських.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux/)

Співачка додала, що спочатку хотіла зберегти інтригу до кінця, але не втрималася.

"Так хотілося поділитися з вами. Але, друзі, не думайте, що на цьому сюрпризи закінчуються - тому що я підготувала для вас ще багато цікавого! До речі, як думаєте, ви побачите в кліпі ще когось крім нас з Танею?", - заінтригувала фоловерів Каменських.