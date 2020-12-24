Розкіш недоречна: Кайлі Дженнер обурила мережу дорогими подарунками для 2-річної доньки

Кайлі Дженнер обожнює брендові речі: в її гардеробі присутні новинки всіх марок класу люкс. До подібної розкоші наймолодша мільярдерка у світі привчає і свою 2-річну дочку Стормі. Дівчинка вже не раз шокувала мережу виходами з сумками Louis Vuitton, Jacquemus, а також Hermès. І ось - обновка.

Дівчинка носить тільки кращі бренди (фото: instagram.com/kyliejenner)

На днях Кайлі Дженнер продемонструвала черговий аутфіт своєї дочки, який склали шкіряні штани шоколадного відтінку, молочного кольору топ, а також біло-сині кеди Nike. Але родзинкою лука стала блакитна сумочка на ланцюжку Prada Re-Edition, коштує така модель близько $1000. Завершили образ сріблясті аксесуари: масивний ланцюжок, сережки і браслет.

Сумочка викликала в мережі бурхливу реакцію. І хоча більшість шанувальників знаменитої сім'ї захопилися, як пощастило дівчинці з мамою, знайшлися і ті, хто впевнений: така розкіш абсолютно невиправдана. Втім, Кайлі ніколи не вникала в коментарі під своїми постами. Замість цього вона звикла займатися своїми справами, щоб множити мільйонний статок.

До речі, Кайлі дуже переживає, що її маля росте так швидко. Під цим знімком вона написала: "Скоро моїй доньці виповниться 3, і мені не ок!".

Раніше Кайлі продемонструвала своє тіло у спокусливій сукні з корсетом.