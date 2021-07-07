Неймовірні! Джамала з чоловіком і дітьми прикрасила обкладинку журналу

Головний знімок був зроблений в ботанічному саду під час цвітіння бузку. Сімейство позувало серед квіткового буйства в нарядах світлих тонів - білих і бежевих.

Джамала вибрала для зйомки брючний костюм з білою футболкою. Волосся вона зачесала назад і зробила легкий макіяж. Вони з чоловіком тримають дітей на руках і ніжно притискаються один до одного.

Щаслива співачка зробила кілька кадрів, тримаючи в руках журнал з їх фото на обкладинці.

"Ми. Вперше на обкладинці з усіма моїми хлопцями. Читайте класне новеньке інтерв'ю в новому номері", - написала виконавиця.

Джамала з чоловіком і дітьми з'явилася на обкладинці журналу (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Як зазначає видання, в інтерв'ю зірка розповіла про стосунки з чоловіком і плани на третю дитину.

"Як східна жінка, я намагаюся зберігати баланс, щоб чоловік відчував себе вище, голосніше, важливіше. Може, жінки зі мною не погодяться, але це моє бачення. Не виключаю третього заходу на материнство, але поки я дуже втомилася і хочу реалізувати свої амбіції. А їх у мене багато! Так, планів багато. Є кілька цікавих телевізійних проектів, в яких я маю намір взяти участь. Для мене ці півтора року були складним часом. Мені не потрібні паузи, я хочу встигати все - і виступати, і любити дітей", - каже Джамала.

Джамала з чоловіком і синами знялася в ботсаду на тлі бузку (фото: viva.ua)

Підписники радіють за артистку і захоплюються її сім'єю.