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Неможливо впізнати: 5 зірок, які без макіяжу здаються іншими людьми

Автор: RBC.UA

Чи траплялося вам, побачивши фото знаменитості, не відразу зрозуміти, хто перед вами? Можливо, вони були просто без косметики і укладки.

Пропонуємо вам добірку зірок, які без макіяжу здаються зовсім іншими людьми.

Багато знаменитостей давно привчили фанатів до своїх впізнаваних образів. Їх візажисти і майстри-перукарі намагаються створити ідеальні пропорції обличчя і зробити їх яскравими і виразними, що часом грає поганий жарт. Коли зірки хочуть відпочити від косметики і укладок, то буквально змінюються на очах. Пропонуємо топ-5 знаменитостей, які без мейк-апу здаються іншими людьми.

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Кетрін Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Леді Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

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Леді ГагаКайли ДженнерЄва ЛонгоріяМадоннаШоу-бізнес