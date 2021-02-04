Щоб нічого не нагадувало: Анджеліна Джолі має намір продати дорогий подарунок Бреда Пітта

Анджеліна Джолі і Бред Пітт розлучилися вже давно, але відносини між ними так і не налагодилися. Пара досі не вирішила питання опіки над спільними дітьми, а також не поділила деяке майно. Не так давно в мережі з'явилися чутки, що актриса має намір розпродати на аукціоні деякі речі, що нагадують їй про екс-чоловіка. І зокрема - його подарунки.

Мова йде про дорогу картину, яку написав Уїнстон Черчілль у 1943-му році - "Вежа мечеті Кутубія". Вона була придбана у диллера майже за 3 мільйони доларів, після чого потрапила в приватну колекцію Анджеліни.

Анджеліна Джолі для Vogue (фото: instagram.com/britishvogue)

Нагадаємо, у подружжя на двох була спільна художня колекція, вартість якої становила близько 25-ти мільйонів доларів. Чому ж Джолі вирішила продати цю картину, невідомо. Тим більше що вона дуже трепетно ставиться до Чирчилля і навіть зробила кілька татуювань на його честь.

Нагадаємо, раніше Анджеліна дала нове велике інтерв'ю і знялася в стильній фотосесії. Актриса також розповіла про своє життя після розлучення. За словами зірки, вона не знає, як відповісти на питання про те, чи відчуває себе щасливою. Адже останні кілька років були непростими.

"Я зосередилася на зцілення нашої сім'ї. Всі повільно встає на свої місця: немов тане лід, і кров повертається в моє тіло", - каже вона.