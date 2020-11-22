Нікітюк в міні і ажурних колготках спровокувала мережу пікантним фото: любити себе не перестану

Ведуча звернулася з питанням до шанувальників

Леся Нікітюк – володарка струнких модельних форм. Колись вона комплексувала через свій зріст. Але зараз навіть пишається ним, а довгі ніжки сміливо підкреслює міні. Так, нове фото в Instagram не стала винятком із правил, і Леді Ле знову показала всьому світу, як спокусливо вона вміє виглядати у виграшному total black образі.

Ведуча розташувалася біля дзеркала в гримерці прямо на столі. На ній – маленьке чорне плаття зі спідницею кльош, ажурні колготи і грубі черевики на шнурівці – тренд осіннього сезону. Волосся зібране в гладку зачіску і високий хвіст, природний макіяж.

"Долар би так падав, як моя вага на фото в інст", – з гумором підписала вона провокативний кадр.

Леся Нікітюк поділилася спокусливим кадром (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Вау, що це за красуня?", "Шикарна!", "Ну нічого собі", "Ти як завжди на висоті", "Не знаю як там долар. Але фото суперское! "– писали шанувальники Леді Ле.

Раніше Леся не побоялася опублікувати не надто вдалі знімки (швидше за все в обробці), зроблені в тій же локації. Вона показала кілька портретних кадрів і підписала їх: "Бодіпозитив! Обожнюю. Навіть коли моє тіло колись зміниться, любить себе я не перестану. А ви мене будете любити такою?". Шанувальники зірки запевнили, що будуть прихильні до неї завжди і шаленіють від харизми і гумору Леді Ле.

Леся Нікітюк задала шанувальникам важливе питання (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що раніше Ля Никитюк завела мережу фото в блискучому міні з дуже глибоким декольте і показала обновку, викликавши заздрість у її подруги MARUV.