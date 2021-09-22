Нікітюк топлес в одній ковдрі приголомшила зовнішнім виглядом: її сплутали зі світовою зіркою

Леся Нікітюк останнім часом балує шанувальників спокусливими фтосетами. А ті не втомлюються захоплюватися її модельними даними. Нещодавно Леді Ле в облягаючому чорному вбранні "втерла ніс" самій Кім Кардашьян, але цього їй здалося мало. І ось, телезірка поділилася черговим пікантним фото.

Фото вийшло динамічним і спокусливим. Леся прикрила голе тіло білосніжною ковдрою і позує, стоячи на балконі будинку з красивим, стилізованим під старовину фасадом з ліпниною. Вона обертається через плече і променисто посміхається.

"Для мене щастя в моменті - це коли скасовується ранкова зйомка і ти можеш спокійно полежати і подивитися улюблений серіал зі смаколиками і улюбленим апельсиновим соком, коли у тебе з'явився камін і ви можете збиратися біля нього всією сім'єю, це коли ти не бачила собаку два місяці, а потім приїжджаєш, а він любить тебе як раніше", - розповіла про свої маленькі радощі ведуча.

Леся Нікітюк підкорила фото топлес на балконі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники вирахували, що фото було зроблено не в Києві, як вказала в геолокації Леся, а в Одесі – на балконі фешенебельного готелю. Компліменти захоплених фанів сипалися на Лесю, немов з рогу достатку.