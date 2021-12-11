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Ніколи не забуду: дружина Павлиіка в напівпрозорій блузці поділилася зізнанням

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Субота 11 грудня 2021 14:57
Ніколи не забуду: дружина Павлиіка в напівпрозорій блузці поділилася зізнанням Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Styler

Молода дружина 55-річного Віктора Павліка Катерина Репяхова не приховує, що не збирається обмежуватисяя однією дитиною в сім'ї, а має намір народити артисту дочку. Пара виховує спільного сина Мішу, якому незабаром виповнися півроку.

Також молода сім'я вперше зустріне новорічні свята втрьох, про що Репяхова повідомила у своєму новому пості в Instagram.

Катерина знялася в новорічній фотосесії і поділилася своїм настроєм з підписниками. Дівчина позує в святково прикрашених інтер'єрах в напівпрозорій білій блузці і вельветових чорних штанях.

Вона розташувалася на зручному дивані і притискає до грудей красиво запаковану коробку з подарунком.

Ніколи не забуду: дружина Павлиіка в напівпрозорій блузці поділилася зізнанням

Ніколи не забуду: дружина Павлиіка в напівпрозорій блузці поділилася зізнанням

Ніколи не забуду: дружина Павлиіка в напівпрозорій блузці поділилася зізнанням

Катерина Репяхова показала святковий фотосет (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Напередодні найчарівного періоду в році. У мене, як ніколи, новорічний настрій. Напевно, тому що наступний рік я вперше буду зустрічати в ролі мами. Коли хочеться ділитися всім кращим, що у тебе є і показувати краще, що є в цьому світі", - розповіла про свої пориви Катерина.

"Ніколи не забуду, як ми з мамою в дитинстві з початку грудня починали купувати подарунки рідним, а потім зустрічали Новий рік всією сім'єю з ялинкою заваленою подарунками і обмінювалися ними. Хочеться пронести це тепло і дружну атмосферу крізь роки і передати своїм дітям і онукам", - поділилася намірами дружина Павлика.

Підписники підтримали Репяхова у зробили їй комплімени.

  • Дуже милі ніжні фото
  • Які теплі і новорічні фото
  • Яка ж ви чарівна
  • Які світлі фотографії
  • Мати традиції в сім'ї дуже чудово
  • Сяюча
  • Сама чарівність

Катерина повідомила, що активно готується до святкування півроку синові Міші і вже підбирає вбрання собі і малюкові.

Нагадаємо, що раніше Катерина Репяхова розповіла про звичку Павлика, з якою вона відчайдушно боролася.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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