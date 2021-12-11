Ніколи не забуду: дружина Павлиіка в напівпрозорій блузці поділилася зізнанням

Молода дружина 55-річного Віктора Павліка Катерина Репяхова не приховує, що не збирається обмежуватися я однією дитиною в сім'ї, а має намір народити артисту дочку. Пара виховує спільного сина Мішу, якому незабаром виповнися півроку.

Також молода сім'я вперше зустріне новорічні свята втрьох, про що Репяхова повідомила у своєму новому пості в Instagram .

Катерина знялася в новорічній фотосесії і поділилася своїм настроєм з підписниками. Дівчина позує в святково прикрашених інтер'єрах в напівпрозорій білій блузці і вельветових чорних штанях.

Вона розташувалася на зручному дивані і притискає до грудей красиво запаковану коробку з подарунком.

Катерина Репяхова показала святковий фотосет (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Напередодні найчарівного періоду в році. У мене, як ніколи, новорічний настрій. Напевно, тому що наступний рік я вперше буду зустрічати в ролі мами. Коли хочеться ділитися всім кращим, що у тебе є і показувати краще, що є в цьому світі", - розповіла про свої пориви Катерина.



"Ніколи не забуду, як ми з мамою в дитинстві з початку грудня починали купувати подарунки рідним, а потім зустрічали Новий рік всією сім'єю з ялинкою заваленою подарунками і обмінювалися ними. Хочеться пронести це тепло і дружну атмосферу крізь роки і передати своїм дітям і онукам", - поділилася намірами дружина Павлика.

Підписники підтримали Репяхова у зробили їй комплімени.

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Яка ж ви чарівна

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Мати традиції в сім'ї дуже чудово

Сяюча

Сама чарівність

Катерина повідомила, що активно готується до святкування півроку синові Міші і вже підбирає вбрання собі і малюкові.