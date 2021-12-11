Ніколи не забуду: дружина Павлиіка в напівпрозорій блузці поділилася зізнанням
Молода дружина 55-річного Віктора Павліка Катерина Репяхова не приховує, що не збирається обмежуватисяя однією дитиною в сім'ї, а має намір народити артисту дочку. Пара виховує спільного сина Мішу, якому незабаром виповнися півроку.
Також молода сім'я вперше зустріне новорічні свята втрьох, про що Репяхова повідомила у своєму новому пості в Instagram.
Катерина знялася в новорічній фотосесії і поділилася своїм настроєм з підписниками. Дівчина позує в святково прикрашених інтер'єрах в напівпрозорій білій блузці і вельветових чорних штанях.
Вона розташувалася на зручному дивані і притискає до грудей красиво запаковану коробку з подарунком.
Катерина Репяхова показала святковий фотосет (фото: instagram.com/repyahovakate)
"Напередодні найчарівного періоду в році. У мене, як ніколи, новорічний настрій. Напевно, тому що наступний рік я вперше буду зустрічати в ролі мами. Коли хочеться ділитися всім кращим, що у тебе є і показувати краще, що є в цьому світі", - розповіла про свої пориви Катерина.
"Ніколи не забуду, як ми з мамою в дитинстві з початку грудня починали купувати подарунки рідним, а потім зустрічали Новий рік всією сім'єю з ялинкою заваленою подарунками і обмінювалися ними. Хочеться пронести це тепло і дружну атмосферу крізь роки і передати своїм дітям і онукам", - поділилася намірами дружина Павлика.
Підписники підтримали Репяхова у зробили їй комплімени.
- Дуже милі ніжні фото
- Які теплі і новорічні фото
- Яка ж ви чарівна
- Які світлі фотографії
- Мати традиції в сім'ї дуже чудово
- Сяюча
- Сама чарівність
Катерина повідомила, що активно готується до святкування півроку синові Міші і вже підбирає вбрання собі і малюкові.
Нагадаємо, що раніше Катерина Репяхова розповіла про звичку Павлика, з якою вона відчайдушно боролася.