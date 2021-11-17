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Знадобився роки, щоб переконати: дружина Павліка розповіла про "погану" звичку чоловіка

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Середа 17 листопада 2021 15:43
Знадобився роки, щоб переконати: дружина Павліка розповіла про "погану" звичку чоловіка Катерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Styler

Молода дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова не приховує, що є не тільки концертним директором артиста, а й реалізувалася як успішний блогер. Сам музикант пишється активною дружиною і зазначає, що вона робить величезний внесок в сімейний бюджет. Пара ростить спільного сина Михайла, який росте копією батька. Катерина часто розповідає на сторінці в соцмережі про стосунки з чоловіком і ділиться особистими історіями.

Дружина Павліка в новому пості в Instagram згадала про "погану" звичку чоловіка і зізналася, що обожнює квіти.

Катерина опублікувала ролик, в якому позує з красивими букетами в руках. Вона розповіла про те, що співак спочатку їх відносин абсолютно не дарував їй квіти.

"Чесно сказати, мій чоловік на початку наших стосунків зовсім не дарував квіти. Мені знадобилися роки, щоб переконати його, скільки ж радості, щастя і натхнення вони дарують в будь-яку пору року! Для кожної дівчинки так важлива увага. Я обожнюю дарувати квіти мамі і всім своїм подружкам. Адже життя таке швидкоплинне і хочеться, щоб в ньому було якомога більше прекрасного. Даруйте квіти навіть без приводу!"- закликала вона.

Катерина також розповіла. що у неї був насичений день. Зате вона будує наполеонівські плани. Так, в середу, 17 листопада. молода мама вперше повела синочка Мішу в басейн без тата. Також у дружини артиста були заплановані похід в лікарню, на манікюр, запис до косметолога і робочі завдання.

Знадобився роки, щоб переконати: дружина Павліка розповіла про &quot;погану&quot; звичку чоловіка

Знадобився роки, щоб переконати: дружина Павліка розповіла про &quot;погану&quot; звичку чоловіка

Катерина Репяхова розповіла про насичений день (instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, що раніше Віктор Павлік зворушив спільним знімком з синочком.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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