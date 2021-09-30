Ніколь Кідман показала рідкісні фото архівні з молодості: занадто гарна

Ніколь Кідман вирішила відзначити річницю випуску фільму "За що варто померти" режисера Гаса Ван Сента. За участь в картині актриса стала володаркою "Золотого глобуса".
У своєму блозі вона виклала архівні фото зі зйомок, просто підкоривши фоловерів.
Ніколь Кідман, якій на той момент було 28 років, виглядає просто чарівно. Для зйомок їй зробили подовжене каре, мінімальний макіяж, а також підібрали кілька яскравих образів. У всіх актриса виглядає, як з обкладинки глянцю.
Фанати із задоволенням подивилися на молоді роки улюбленої актриси, а заодно відзначили, що це один з кращих фільмів в її репертуарі. Голлівудська знаменитість буквально сколихнула мережу, змусивши фанатів милуватися своєю рідкісною красою. Втім, багато з них писали, що вона красива і сьогодні.
До слова, нещодавно Ніколь Кідман вкотре це продемонструвала. Вона вийшла в світ в розкішній сукні і в чарівному б'юті-образі, який нагадав багатьом молоді роки зірки.