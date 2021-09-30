Ніколь Кідман показала рідкісні фото архівні з молодості: занадто гарна

Ніколь Кідман, якій на той момент було 28 років, виглядає просто чарівно. Для зйомок їй зробили подовжене каре, мінімальний макіяж, а також підібрали кілька яскравих образів. У всіх актриса виглядає, як з обкладинки глянцю.

Фанати із задоволенням подивилися на молоді роки улюбленої актриси, а заодно відзначили, що це один з кращих фільмів в її репертуарі. Голлівудська знаменитість буквально сколихнула мережу, змусивши фанатів милуватися своєю рідкісною красою. Втім, багато з них писали, що вона красива і сьогодні.

Ніколь Кідман в молодості (фото: instagram.com/nicolekidman)