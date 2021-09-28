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Чарівна: Ніколь Кідман в прозорій сукні захопила стрункою фігурою

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Лос-Анджелес, Вівторок 28 вересня 2021 22:27
Чарівна: Ніколь Кідман в прозорій сукні захопила стрункою фігурою Ніколь Кідман (фото: instagram.com/nicolekidman)
Автор: RBC.UA

Голлівудська зірка з'явилася на церемонії відкриття музею Кіноакадемії в Лос-Анджелесі в новому вишуканому образі.

Фото з вечора Ніколь запостила в особистому блозі мережі Instagram, викликавши серед фанатів захват.

Ніколь Кідман обожнює відверті вбрання і ніколи не відмовляє собі в них. Для світського рауту зірка підібрала нову чарівну сукню Rodarte. Зшита з прозорої тканини, вона була по всьому периметру декорована величезними червоними квітами. Доповнили вбрання зірки коричневі туфлі-човники, а також крихітний чорний клатч і золотий браслет.

Головна родзинка б'юті-образу Ніколь стала зачіска. Вперше за довгий час Кідман зробила собі зачіску, за яку її полюбили мільйони: розпустила завиті дрібними кучерями волосся, уклавши їх на прямий проділ. Лук актриси неймовірно сподобався фанатам. Шанувальники відразу ж згадали молоду Ніколь і її найперші ролі, які зробили її знаменитою на весь світ.

Чарівна: Ніколь Кідман в прозорій сукні захопила стрункою фігуроюЧарівна: Ніколь Кідман в прозорій сукні захопила стрункою фігуроюЧарівна: Ніколь Кідман в прозорій сукні захопила стрункою фігуроюЧарівна: Ніколь Кідман в прозорій сукні захопила стрункою фігуроюЧарівна: Ніколь Кідман в прозорій сукні захопила стрункою фігуроюНіколь Кідман на заході (фото: instagram.com/nicolekidman)

Раніше Ніколь Кідман розкрила справжні причини розлучення з Томом Крузом.

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