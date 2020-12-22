Ноги, як у Барбі: Леся Нікітюк в пікантному боді засвітила шикарну фігуру

Леся Нікітюк показала черговий образ, який сколихнув мережу. Телезірка постала в образі "дівчини Остіна Пауерса", як сама вона написала під знімками. Пікантний лук склали яскраво-рожеве боді з ліфом у вигляді конусів, а також довгий халат з окантовкою з пір'я. Босоніжки на шпильках і прикраса у пишній зачісці, яку зробили Лесі, доповнили гарячий аутфіт. Виглядала ведуча відмінно, і постралася у всій красі показати свою фігуру за допомогою гарячих поз.

Леся Нікітюк в новому образі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На своїй сторінці вона виклала декілька фото з гримерки, на яких показала відразу всі свої принади: нескінченні ноги, витончену талію і пишні груди. Спокусливі кадри тут же взялися коментувати шанувальники Никитюк. Багато з них відзначили довжину і красу її ніг, а також оригінальне почуття гумору. Серед фоловерів знайшлися і ті, хто запропонував терміново відправити зірку шукати собі нареченого в новому сезоні шоу "Холостячка".

Втім, раніше Леся розповіла світу, що вона зовсім не самотня, як припускають багато її фанатів через скритность знаменитості. Втім, і до заміжжя діло поки не дійшло, зізналася вона.