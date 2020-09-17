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Ноги не закінчуються: зваблива Леся Нікітюк покрасувалася в мікробікіні

Автор: Lite

Ведуча відпочиває в Туреччині і балує гарячими фото

Леся Нікітюк вирішила провести оксамитовий сезон на морі. Ведуча відпочиває в Туреччині і насолоджується довгоочікуваним відпусткою. З ким вона вирушила в подорож, Леді Ле не зізнається, в її сторіс часто можна побачити багато селфі, а а на сторінці в Instagram – безліч фото в купальнику.

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На свіжому ж фото Леся розташувалася на білосніжному дивані серед подушок і позує в крихітному рожевому бікіні. Поруч – крислатий капелюшок і плетена сумочка. Вона демонструє стрункі форми і нескінченні ноги.

Шанувальники оцінили зовнішній вигляд ведучої. До речі, багатьох зацікавила купальник Лесі, але вона вирішила тримати інтригу і заявила, що бренд не буде називати.

"Задумалася про те, на скільки круто нарешті полетіти на відпочинок...міняти купальники, робити фотки, плавати, робити фотки, засмагати, робити фотки, носити тарілки з їжею, робити фотки. Скільки фоток ви робите за 7 днів відпустки? В мене вже 286. Photo by дівчата з сусіднього бунгало", - підписала гарячі фото Леся.

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  • Просто красуня! Як завжди захоплююся твоєю красою української та почуттям гумору!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк показала свій морський заплив. Ведуча в шкільні роки займалася плаванням, тому знає різні стилі.

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Новини України Леся Нікітюк